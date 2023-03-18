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Виселення із Лаври. Речник Московської церкви каже, що Епіфаній провокує спецоперацію

Надія Карбунар
glavcom.ua
Виселення із Лаври. Речник Московської церкви каже, що Епіфаній провокує спецоперацію
У Лаврі перекладают ьіз хворої голови на здорову
фото з відкритих джерел

Московська церква вважає, виселення монахів з Лаври провокує росіян й далі «захищати православних»

Московська церква відповіла на пропозицію Предстоятеля Православної церкви України митрополита Епіфанія, яку він зробив монахам Києво-Печерської Лаври. Відповідну заяву поширив Відділ зовнішніх церковних зв’язків УПЦ МП.

«18 березня 2023 року очільник ПЦУ Епіфаній (Думенко) звернувся до братії Києво-Печерської Лаври УПЦ із закликом переходити в ПЦУ. У зв’язку з цим вважаємо за необхідне повідомити наступне. Нагадуємо, що відповідь на подібні заяви Епіфанія самі ченці Києво-Печерської Лаври дали ще 27 січня 2023 року, де заявили, що «ми були, є і будемо в Істині і вірними своїй канонічній Церкві та її Предстоятелю – Блаженнішому Митрополиту Онуфрію» і в ПЦУ не підуть», – ідеться у тексті заяви.

У Лаврі проживають ченці, які є громадянами України. В Лаврі живуть українці, українське чернецтво, а не російське, як про це часто неправдиво говорять в наших ЗМІ. «Влади московського патріархату» в Лаврі не було і немає, наполягає у своїй заяві УПЦ МП.

Крім того, Московська церква вважає, виселення монахів з Лаври провокує росіян й далі «захищати православних», даючи їм все нові і нові аргументи задля виправдання своєї агресії проти України.

«Як про це недавно заявив прес-секретар російського президента Д. Пєсков, давши зрозуміти, що «виселення монахів з Лаври виправдовує цілі спецоперації». Тому коли Епіфаній заявляє, що «цю історичну подію ворог використовує, щоб розколоти українську єдність та посіяти непорозуміння між нами», то виникає питання хто насправді такими рішеннями і діями дає ворогу приводи для цього», – ідеться у тексті, оприлюдненому УПЦ МП.

Нагадаємо, раніше Епіфаній зробив пропозицію монахам Московської церкви.

Як повідомлялося, братія УПЦ, яку попросили залишити будівлі Києво-Печерської лаври, вирішила оскаржувати рішення у Європейському суді з прав людини, якщо не вийде в українських судах.

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Теги: ворог Епіфаній українці церква 8 березня

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