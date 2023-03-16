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В'ячеслав Кириленко Політик, народний депутат України III—VIII скликань

Виселення з Лаври: три шляхи для монахів Московського патріархату

glavcom.ua
Московські попи мають залишити столичну лавру
фото: СБУ

У Лаврі уже зареєстровано монастир ПЦУ

Звісно, гундяєвці не хочуть залишати Лавру. Нашу українську Києво-Печерську Лавру, у якій їм, на жаль, так довго було затишно. Кажуть, що їм нема куди подітися.

Ну чому ж.

Одних Москва може прийняти, других – СБУ з огляду на колабораціонізм, треті взагалі з московською церквою можуть порвати, теоретично. Так що вибір є.

Однак нагадаю, що у Лаврі уже зареєстровано монастир ПЦУ, у якому разом із монахами ПЦУ зможуть служити також і теперішні проукраїнські ченці Лаври. Якщо такі, звісно, є.

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Джерело
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Теги: історія майно колабораціонізм Москва лавра Києво-Печерська лавра

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В'ячеслав Кириленко

Виселення з Лаври: три шляхи для монахів Московського патріархату
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