Виселення з Лаври: три шляхи для монахів Московського патріархату

У Лаврі уже зареєстровано монастир ПЦУ

Звісно, гундяєвці не хочуть залишати Лавру. Нашу українську Києво-Печерську Лавру, у якій їм, на жаль, так довго було затишно. Кажуть, що їм нема куди подітися.

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Ну чому ж.

Одних Москва може прийняти, других – СБУ з огляду на колабораціонізм, треті взагалі з московською церквою можуть порвати, теоретично. Так що вибір є.

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Однак нагадаю, що у Лаврі уже зареєстровано монастир ПЦУ, у якому разом із монахами ПЦУ зможуть служити також і теперішні проукраїнські ченці Лаври. Якщо такі, звісно, є.