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Що скаже Епіфаній? Ініціаторка проєкту про одностатеві партнерства оцінила реакцію церкви

glavcom.ua
Що скаже Епіфаній? Ініціаторка проєкту про одностатеві партнерства оцінила реакцію церкви
Митрополит Київський і всієї України Епіфаній
фото з відкритих джерел

Депутатка Совсун нагадує: «В Україні держава відділена від церкви»

Ініціатори законопроєкту про «одностатеві партнерства» не проводили консультації з церквою перед його подачею до Верховної Ради, оскільки в Україні держава відділена від церкви. Про це заявила народна депутатка Інна Совсун, ініціаторка проєкту. 

«У людей можуть бути якісь релігійні переконання, але вони зрештою не визначають державну політику. Тому таких консультацій я не проводила і не бачу, яким чином це зачіпає церкву», – зазначила вона.

Совсун пояснила, що консультацію треба проводити з тими, кого це напряму стосується, тобто ЛГБТ-людьми. Представників церкви проєкт ні до чого не примушує і не зобов‘язує. А якщо просто не подобається, зазначила нардепка, то у кожного є кольори, які йому не подобаються, – це ж нічого взагалі не значить. Вона стверджує, що ніхто не повинен через це перешкоджати праву людей бути щасливими.

Зазначимо, що народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун подала законопроєкт «Про інститут реєстрованих партнерств» до Верховної Ради, що вже охрестили «легалізацією одностатевих шлюбів», хоча новою можливістю зможуть скористатися і традиційні пари.

«Законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера/партнерки», – пояснює авторка. 

Совсун у соцмережах позиціювала законопроєкт через захист прав ЛГБТ-військових, які є у різних видах та родах військ. Вони, на думку парламентарки, найбільше потерпають від невизначеності статусу своїх стосунків. Законопроєкт, над яким, за твердженням депутатки, вона з громадськими організаціями працювали протягом дев’яти місяців, ще офіційно не зареєстрований в парламенті. 

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Теги: церква ЛГБТ Інна Совсун

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