Що скаже Епіфаній? Ініціаторка проєкту про одностатеві партнерства оцінила реакцію церкви

Депутатка Совсун нагадує: «В Україні держава відділена від церкви»

Ініціатори законопроєкту про «одностатеві партнерства» не проводили консультації з церквою перед його подачею до Верховної Ради, оскільки в Україні держава відділена від церкви. Про це заявила народна депутатка Інна Совсун, ініціаторка проєкту.

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«У людей можуть бути якісь релігійні переконання, але вони зрештою не визначають державну політику. Тому таких консультацій я не проводила і не бачу, яким чином це зачіпає церкву», – зазначила вона.

Совсун пояснила, що консультацію треба проводити з тими, кого це напряму стосується, тобто ЛГБТ-людьми. Представників церкви проєкт ні до чого не примушує і не зобов‘язує. А якщо просто не подобається, зазначила нардепка, то у кожного є кольори, які йому не подобаються, – це ж нічого взагалі не значить. Вона стверджує, що ніхто не повинен через це перешкоджати праву людей бути щасливими.

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Зазначимо, що народна депутатка від «Голосу» Інна Совсун подала законопроєкт «Про інститут реєстрованих партнерств» до Верховної Ради, що вже охрестили «легалізацією одностатевих шлюбів», хоча новою можливістю зможуть скористатися і традиційні пари.

«Законопроєкт допоможе одностатевим парам визначити взаємні права та обов'язки, питання володіння майном, спадку, соціального захисту, прав у разі смерті чи зникнення партнера/партнерки», – пояснює авторка.

Совсун у соцмережах позиціювала законопроєкт через захист прав ЛГБТ-військових, які є у різних видах та родах військ. Вони, на думку парламентарки, найбільше потерпають від невизначеності статусу своїх стосунків. Законопроєкт, над яким, за твердженням депутатки, вона з громадськими організаціями працювали протягом дев’яти місяців, ще офіційно не зареєстрований в парламенті.