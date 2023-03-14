«Ви – неймовірні і благословенні»: Епіфаній вказав на особливу роль українських добровольців

Митрополит Епіфаній: «Нині, в час повномасштабної війни з російським агресором, добровольцем став весь український народ».

Предстоятель Православної церкви України митрополит Епіфаній звернувся до українських добровольців та подякував за їхню особливу роль у війні, яку розв’язала Росія проти України. Він наголосив, що жертовність та героїзм, які виявили українці під час цієї війни, вразили весь світ. Про це глава церкви написав у Facebook.

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«Не лише сьогодні, в День українського добровольця, ми висловлюємо щиру вдячність і повагу всім людям доброї волі – а щодня, щогодини, щохвилини, коли множиться добро на нашій землі, щоби протистояти злу. І саме тому наші вороги нас досі не здолали і не здолають, бо славне прагнення до добра і волі закладено в нашій ментальності, і воно значно сильніше за ворожу рабську злість і хтивість.

Феномен добровольства здавна притаманний українцям. Завжди, у найважчі часи нашої історії, знаходилися ті, хто добровільно йшов на боротьбу зі злом і несправедливістю, захищаючи нашу Батьківщину. Славні козаки, борці за державність і повстанці ХХ століття та інші – українці мають цілі покоління славних звитяжців, що змагалися за волю й незалежність.

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Нині, в час повномасштабної війни з російським агресором, добровольцем став весь український народ. Унікальна самоорганізація, єдність, жертовність, героїзм і любов до ближніх, які виявили українці під час цієї війни, вразили весь світ. Мільйони – від малої дитини до поважного старця – з власної волі, добровільно, допомагають чим можуть у цій боротьбі зі злом.

Дорогі українці, всі люди доброї волі! Ви – неймовірні і благословенні. Наша Церква молиться за вас і повсякчас готова допомогти. Борімося – поборемо!», – написав митрополит Епіфаній.

Нагадаємо, також президент України Володимир Зеленський з нагоди відзначення Дня добровольця привітав українських захисників. Він подякував усім, хто наважився стати воїном і змінити тимчасово професію.