Воїн ЗСУ пояснив, чому світ миттєво відреагував на атаку по Ізраїлю, але дозволяє РФ убивати українців

Український військовий вважає, що Росія однозначно знала про підготовку та плани Ірану атакувати Ізраїль

Захід миттєво відреагував на атаку Ірану по Ізраїлю, яка є співмірною зі щоденними обстрілами Росії по України. На це впливає декілька чинників. Про це «24 Каналу» розповів військовий ЗСУ, експерт із питань національної безпеки Іван Варченко.

За словами експерта, світ звик до війни в Україні.

«Росія била з великим цинізмом та використовувала тактику подвійного удару. Країна-агресорка атакувала будинки, а коли туди приїжджали рятувальники, знову запускала ракети й дрони. Все це для того, щоб завдати більшої шкоди. На жаль, західне суспільство звикло до таких ударів. Всі мислять лише раціонально, але насправді гуманістичних людей характеризує те, що окрім раціо, вони зважають і на серце», – заявив експерт.

Крім того, на думку Варченка, іранські ракети летіли через території інших країн – Ірак, усю територію Йорданії, а, можливо, й Сирії. Це є серйозним кроком до ескалації конфлікту та залучення до нього нових держав.

«Атака на Ізраїль за кількістю ударів співмірна з одноденною атакою на Україну, яку Росія провела в середині березня. Але ми розуміємо, що тут є інші чинники. Наприклад, коли Іран запускав ракети, то вони летіли через території інших країн», – підкреслив Варченко.

Український військовий вважає, що Росія однозначно знала про підготовку та плани Ірану атакувати Ізраїль.

«Росія однозначно була в контексті попередніх переговорів та в контексті підготовки удару. Разом з іншими диктаторами Сходу вона вирішила посилити конфлікт, вкинути в його горнило ще десятки тисяч людей та поширити до рівня третьої світової війни», – зауважив експерт з питань національної безпеки.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. А в ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, Тегеран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників.

Як повідомлялося, через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю. Наразі невідомо, чи йдеться саме про той пакет допомоги, який поєднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню.

Крім того, Рада безпеки ООН планує провести термінове засідання через ракетний удар Ірану по Ізраїлю.