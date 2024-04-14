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Папа Римський звернувся до Ізраїлю та Ірану

Надія Карбунар
glavcom.ua
Папа Римський звернувся до Ізраїлю та Ірану
Понтифік закликав до миру та уникнення насильницького протистояння
фото з відкритих джерел

Франциск закликав Іран та Ізраїль уникати будь-яких дій, які могли б підживити «спіраль насильства»

Папа Римський Франциск звернувся до Ірану та Ізраїлю та закликав до миру та уникнення насильницького протистояння. Про це пише Sky News. 

Під час промови на площі Святого Петра у Ватикані Франциск закликав Іран та Ізраїль уникати будь-яких дій, які могли б підживити «спіраль насильства», яка ризикує втягнути Близький Схід у конфлікт.

«Досить війни, досить атак, досить насильства. Так – діалогу, так – миру», – сказав він у промові.

Нагадаємо, ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники. А в ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. За даними ЦАХАЛу, Тегеран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників.

Як повідомлялося, через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю. Наразі невідомо, чи йдеться саме про той пакет допомоги, який поєднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню. 

Крім того, Рада безпеки ООН планує провести термінове засідання через ракетний удар Ірану по Ізраїлю. 

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Теги: фінансування конфлікт Ізраїль Папа Римський

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