Головна Думки вголос Іван Киричевський
search button user button menu button
Іван Киричевський Журналіст, незалежний експерт

Атака Ірану на Ізраїль – це демонстрація слабкості всіх причетних до конфлікту

glavcom.ua
Навіщо Іран «попереджав» Ізраїль про ракетну атаку?
ілюстративне фото з відкритих джерел

Докладно про сьогоднішній удар Ірану по Ізраїлю

Особливо у цій історії не варто захоплюватись «магією цифр» та магією «демонстрації технологічної переваги». Бо коли починаєш розбирати об’єктивні дані, виходить скоріше якийсь «іспанський стид».

Для початку, навіть цифра в 99% збиття виглядає завищеною, бо тоді б мова була за те, що колективними зусиллями одразу кількох країн не вдалось збити тільки три ракети та/або «Шахеди».

Але ж ні – заявлено, що із 30 випущених крилатих ракет перехоплено 25, із 130 відстріляних балістичних ракет – «кілька» впали на території авіабази «Негев» ВПС Ізраїлю, «завдавши незначної шкоди». Тобто уже діапазон зсувається до 95-90%.

Якщо ж рахувати далі, то там ще більш незручно виходить.

Наприклад, мінімум до 25% всіх збитих повітряних цілей (70 дронів та 3 балістичні ракети), випущених по Ізраїлю, припадає на кораблі США в регіоні, оснащені переважно зенітними ракетами SM-2 та SM-6, «внутрішня» вартість яких складає 2 мільйони доларів та 4 мільйони доларів відповідно (про експортну вартість краще не питати).

Або ж – повідомляється, що ракети та «Шахеди» Ірану, випущені по Ізраїлю, збивала навіть Саудівська Аравія, у якої в розпорядженні десь 200 пускових установок Patriot та навіть кілька літаків AWACS.

Кгм, якби Україна мала би такий наряд сил та засобів, як Саудівська Аравія, питання «закриття неба» над нашою землю було б закрито раз і назавжди.

Даруйте, оце все можна назвати чим завгодно, але не «демонстрацією технологічної переваги».

Оце все не можна назвати «демонстрацією технологічної переваги» ще й по тому, в яких оперативних умовах відбувалось відбиття атаки Ірану по Ізраїлю.

Спочатку Тегеран просто гучно заявив про намір атакувати, потім про цей намір ще й регулярно нагадував через свої пропагандистські ресурси; сама масована атака тривала 5 годин, що давало достатньо усім залученим для ефективної відсічі.

Даруйте, але коли відбуваються ракетні удари РФ по нашій енергетиці, то нам агресор такої фори не дає. От Ви, брати і сестри українці, бачили, щоб рашистська пропаганда нас так само «попереджала», як Іран «попереджав» Ізраїль? От і я теж не бачив.

Тому оці всі події – не є демонстрацією сили Ізраїлю та Заходу, якої мовляв так не вистачає із їх сторони для захисту Українці. Ці всі події є скоріше демонстрацією їх колективної слабкості, якої нам краще не треба.

В нас якось мало звертають увагу на те, що Ізраїль має напрочуд потужний ракетний арсенал, дані по якому час від часу таки спливають у відкритий простір, хоча і з суперечливими даними.

Наприклад, якщо поглянути на інфографіку знизу, то можна побачити крилату ракету Popeye Turbo для запуску з підводних човнів під ядерну зброю – є дані, що ця КР має дальність навіть не 200 км, а всі 1500 км.

Ізраїль має напрочуд потужний ракетний арсенал
Ізраїль має напрочуд потужний ракетний арсенал
інфографіка: CSIS

Основний засіб засіб доставки ядерної зброї в Ізраїлю – це балістичні ракети середньої дальності сімейства Jericho. Але бачимо, що сам факт їх наявності не дав Ізраїлю належної фори у геополітичному протистоянні.

Читайте також:
Джерело
Думки авторів рубрики «Думки вголос» не завжди збігаються з позицією редакції «Главкома». Відповідальність за матеріали в розділі «Думки вголос» несуть автори текстів
Теги: Ізраїль Саудівська Аравія Радбез ООН балістичні ракети Іран

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Нетаньягу повідомив про успішне відбиття атаки Ірану
Напад Ірану на Ізраїль: Нетаньягу зробив першу публічну заяву
Сьогодні, 08:59
У Тегерані люди підтримали атаку на Ізраїль
У Тегерані пройшли мітинги на підтримку атаки на Ізраїль
Сьогодні, 06:18
Унаслідок ударів військова база на півдні Ізраїлю зазнала невеликих пошкоджень
Іран запустив понад 200 ракет і дронів. Ізраїль готує відповідь
Сьогодні, 04:20
Міністерство оборони США вирішило перекинути додаткові сили та засоби на Близький Схід
Країни просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль: головне за ніч
Вчора, 06:37
Ізраїль готується до прямого нападу з боку Ірану на півдні або півночі
Низка країн просять своїх громадян залишити Іран та Ізраїль
Вчора, 00:42
США попереджають про неминучий ракетний удар Ірану по Ізраїлю ‒ WSJ
США попереджають про неминучий ракетний удар Ірану по Ізраїлю ‒ WSJ
11 квiтня, 06:23
Тисячі демонстрантів вийшли на протест в Єрусалимі у неділю ввечері
В Ізраїлі розпочалися чотириденні протести проти уряду
1 квiтня, 05:45
Ворог вдарив по рекреаційній зоні Одеси подвійним ударом за балістичною траєкторією
Ворог застосував тактику подвійного удару: ЗСУ розкрили особливості обстрілу Одеси
26 березня, 10:25
Ворожа балістична ракета влучила по відкритій території Одеської області
Окупанти атакували Одещину балістикою
23 березня, 13:59

Іван Киричевський

Атака Ірану на Ізраїль – це демонстрація слабкості всіх причетних до конфлікту
Атака Ірану на Ізраїль – це демонстрація слабкості всіх причетних до конфлікту
Земля під ногами російських окупантів горить буквально всюди
Земля під ногами російських окупантів горить буквально всюди
Найбільш ймовірний напрям майбутнього російського наступу
Найбільш ймовірний напрям майбутнього російського наступу
«Класика» війни на виснаження. До чого варто готуватись українцям
«Класика» війни на виснаження. До чого варто готуватись українцям
Шалені втрати росіян. Про ситуацію на фронті та по війні загалом
Шалені втрати росіян. Про ситуацію на фронті та по війні загалом
Росіяни почали отримувати адекватну відповідь за свої удари по нашому Харкову
Росіяни почали отримувати адекватну відповідь за свої удари по нашому Харкову

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
47K
Сирський назвав місто, яке Кремль хоче захопити до 9 травня
29K
Денацифікація Росії. Обов'язкова умова, без якої нічого не вийде
20K
Поляки на квадроциклах незаконно перетнули кордон із Україною (фото, відео)
15K
Конгрес США терміново розгляне допомогу Ізраїлю
14K
Закон про мобілізацію: як можна буде оновити дані без візиту до ТЦК
8512
Науковець пояснив, яку небезпеку приховує раннє потепління в Україні

Новини

Енергоспівтовариство допоможе подолати проблеми в зеленій енергетиці України
Сьогодні, 16:53
Росія зняла з себе відповідальність за убивства поляків у Катині. ФСБ оприлюднила новий фейк
Сьогодні, 11:24
Іран атакував Ізраїль, вибухи в Харкові: головне за ніч
Сьогодні, 06:36
Дощі, місцями грози у низці областей: прогноз погоди на 14 квітня
Сьогодні, 04:55
14 квітня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:18
ДТЕК у березні запустив дві нові вугільні лави для стабільного вуглевидобутку
Вчора, 15:40

Прес-релізи

Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
Business Wisdom Summit. Десятки менеджерів провідних компаній ділилися стратегіями розвитку під час війни
12 квiтня, 14:46
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua