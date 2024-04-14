Атака Ірану на Ізраїль – це демонстрація слабкості всіх причетних до конфлікту

Докладно про сьогоднішній удар Ірану по Ізраїлю

Особливо у цій історії не варто захоплюватись «магією цифр» та магією «демонстрації технологічної переваги». Бо коли починаєш розбирати об’єктивні дані, виходить скоріше якийсь «іспанський стид».

Для початку, навіть цифра в 99% збиття виглядає завищеною, бо тоді б мова була за те, що колективними зусиллями одразу кількох країн не вдалось збити тільки три ракети та/або «Шахеди».

Але ж ні – заявлено, що із 30 випущених крилатих ракет перехоплено 25, із 130 відстріляних балістичних ракет – «кілька» впали на території авіабази «Негев» ВПС Ізраїлю, «завдавши незначної шкоди». Тобто уже діапазон зсувається до 95-90%.

Якщо ж рахувати далі, то там ще більш незручно виходить.

Наприклад, мінімум до 25% всіх збитих повітряних цілей (70 дронів та 3 балістичні ракети), випущених по Ізраїлю, припадає на кораблі США в регіоні, оснащені переважно зенітними ракетами SM-2 та SM-6, «внутрішня» вартість яких складає 2 мільйони доларів та 4 мільйони доларів відповідно (про експортну вартість краще не питати).

Або ж – повідомляється, що ракети та «Шахеди» Ірану, випущені по Ізраїлю, збивала навіть Саудівська Аравія, у якої в розпорядженні десь 200 пускових установок Patriot та навіть кілька літаків AWACS.

Кгм, якби Україна мала би такий наряд сил та засобів, як Саудівська Аравія, питання «закриття неба» над нашою землю було б закрито раз і назавжди.

Даруйте, оце все можна назвати чим завгодно, але не «демонстрацією технологічної переваги».

Оце все не можна назвати «демонстрацією технологічної переваги» ще й по тому, в яких оперативних умовах відбувалось відбиття атаки Ірану по Ізраїлю.

Спочатку Тегеран просто гучно заявив про намір атакувати, потім про цей намір ще й регулярно нагадував через свої пропагандистські ресурси; сама масована атака тривала 5 годин, що давало достатньо усім залученим для ефективної відсічі.

Даруйте, але коли відбуваються ракетні удари РФ по нашій енергетиці, то нам агресор такої фори не дає. От Ви, брати і сестри українці, бачили, щоб рашистська пропаганда нас так само «попереджала», як Іран «попереджав» Ізраїль? От і я теж не бачив.

Тому оці всі події – не є демонстрацією сили Ізраїлю та Заходу, якої мовляв так не вистачає із їх сторони для захисту Українці. Ці всі події є скоріше демонстрацією їх колективної слабкості, якої нам краще не треба.

В нас якось мало звертають увагу на те, що Ізраїль має напрочуд потужний ракетний арсенал, дані по якому час від часу таки спливають у відкритий простір, хоча і з суперечливими даними.

Наприклад, якщо поглянути на інфографіку знизу, то можна побачити крилату ракету Popeye Turbo для запуску з підводних човнів під ядерну зброю – є дані, що ця КР має дальність навіть не 200 км, а всі 1500 км.

Ізраїль має напрочуд потужний ракетний арсенал інфографіка: CSIS

Основний засіб засіб доставки ядерної зброї в Ізраїлю – це балістичні ракети середньої дальності сімейства Jericho. Але бачимо, що сам факт їх наявності не дав Ізраїлю належної фори у геополітичному протистоянні.