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Ілія Куса експерт Українського інституту майбутнього

Конфлікт на Близькому Сході. Усі завмерли в очікуванні відповіді Ізраїлю

glavcom.ua
Фотографії, опубліковані ВПС Ізраїлю, показують літаки, що повертаються після перехоплення прямої атаки з Ірану, 14 квітня 2024 року
фото: Israel Defense Forces

Щодо ударів Ірану по Ізраїлю

Все сталося очікувано і без будь-яких сюрпризів. З усіх сценаріїв, про які я згадував, обраний був прямий удар. Запускали все, що могло долетіти до Ізраїлю, тобто БПЛА та ракети.

Ізраїль майже все збив, що теж було очікувано.

По-перше, вони повинні були прорахувати таку відповідь Ірану, коли били за їхнім консульством у Дамаску. По-друге, цілий тиждень усі, кому не ліньки, встигли написати про неминучу атаку іранців, і підготуватися до неї. По-третє, за кілька годин до атаки іранці ще й анонсували її, а потім і оголосили (!) про запуск БПЛА Ізраїлем, які летіли туди кілька годин, і під кінець їхньої довгої подорожі Іран уже запустив балістичні ракети. Очевидно, що Ізраїль та союзники були готові до відбиття атаки.

Звичайно, іранці вирішили залишитися в рамках взаємності ескалації, і оголосили про завершення своєї «відплати» за удар по консульству, і віддали м'яч на бік Ізраїлю, знаючи, що той захоче відповісти, але США та союзники будуть проти, і захочуть залишити конфлікт у керованому. ключі без подальшої ескалації.

Зараз багато залежатиме від відповіді Ізраїлю, яку в Тель-Авіві вже анонсували.

Зрозуміло, США та Європа (а також регіональні країни) виступатимуть проти подальшого обміну ударами, оскільки вони нічого не вирішать, але можуть випадково дестабілізувати регіон, що суперечить інтересам Заходу, який намагається не допустити війни на кілька фронтів із непередбачуваними наслідками для всіх і світової економіки. Штати не хочуть воювати на Близькому Сході, про що вони послідовно заявляють із часів пізнього Обами та особливо Трампа. Для них ключове – зберегти локалізованість війни в Газі і не допустити втрати керованості процесами в регіоні, оскільки цим можуть скористатися супротивники.

Проліт БПЛА над кількома країнами без серйозних наслідків показує, що й регіональні арабські держави не хочуть ескалації між Іраном та Ізраїлем + більшість публічно підтримують палестинців на противагу Ізраїлю.

Між Ізраїлем та Іраном буде продовжено боротьбу за формат їхнього протистояння. Ізраїль ударив по консульству, розраховуючи вивести Іран на пряму конфронтацію, в якій, як вважають ізраїльські лідери, легше буде затягнути союзників і зняти табу на прямі удари по військових та ядерних об'єктах Ірану.

У Тегерані ж бажають зберегти формат непрямої проксі-війни з Ізраїлем, тому що він дешевший, легший та Ізраїлю в такій війні некомфортно, а інформаційно, як показала ситуація в Газі, вони її програють. Тому й бажання продовжувати удари в іранців немає, як не було бажання вступати в пряму війну спочатку, що показали 5 місяців конфлікту в Газі.

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Джерело
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Теги: Ізраїль конфлікт Іран

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Ілія Куса

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