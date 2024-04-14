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Армія Ізраїлю назвала кількість ракет і безпілотників, випущених по країні Іраном

Єлизавета Жабська
glavcom.ua
Армія Ізраїлю назвала кількість ракет і безпілотників, випущених по країні Іраном
Більшість повітряних цілей були запущені по Ізраїлю з території Ірану
фото: Associated Press

ЦАХАЛ перебуває у стані підвищеної бойової готовності

Під час нічної атаки Іран запустив по Ізраїлю понад 300 ракет і безпілотників. Про це повідомила Армія оборони Ізраїлю (ЦАХАЛ), передає Haaretz.

Зазначається, що більшість повітряних цілей були запущені з території Ірану.

Військові ЦАХАЛу зауважили, що наразі про нові запуски в бік Ізраїлю невідомо, проте армія країни продовжує бути у стані підвищеної бойової готовності.

Нагадаємо, що ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники.

У ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. Раніше речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що по його країні було випущено понад 200 повітряних засобів. Відомо, що США допомогли ЦАХАЛу збити майже всі безпілотники і ракети.

Як повідомлялося, через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю. Наразі невідомо, чи йдеться саме про той пакет допомоги, який поєднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню. 

Крім того, Рада безпеки ООН планує провести термінове засідання через ракетний удар Ірану по Ізраїлю. 

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Теги: Ізраїль Іран ракета безпілотник

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