Напад Ірану на Ізраїль: Нетаньягу зробив першу публічну заяву

Армія Ізраїлю перехопила 99% повітряних цілей, спрямованих проти країни

Прем'єр-міністр Ізраїлю Беньямін Нетаньягу вперше офіційно прокоментував іранську атаку. Лідер країни пообіцяв своєму народові, що разом вони переможуть нападників. Про це він написав у соцмережі X (Twitter).

«Ми перехопили, ми стримали. Разом ми переможемо», – запевнив Нетаньягу.

За повідомленням The New York Times, армія Ізраїлю перехопила 99% повітряних цілей, спрямованих проти країни, заявив головний речник ЦАХАЛу Даніел Хагарі. Він додав, що військово-повітряна база Неватім у пустелі Негев на півдні Ізраїлю зазнала незначних ушкоджень, але продовжує функціонувати.

Міністр оборони Ізраїлю Йоав Галлант сьогодні вранці попередив, що протистояння з Іраном ще не закінчено.

Нагадаємо, що ввечері 13 квітня Іран розпочав атаку на Ізраїль, запустивши ударні безпілотники.

У ніч на 14 квітня Іран здійснив масований удар із використанням ракет та безпілотників по Ізраїлю. Раніше речник Армії оборони Ізраїлю Даніель Хагарі заявив, що по його країні було випущено понад 200 повітряних засобів. Відомо, що США допомогли ЦАХАЛу збити майже всі безпілотники і ракети.

Як повідомлялося, через атаку Ірану Палата представників США наступного тижня розгляне проєкт закону із допомогою Ізраїлю. Наразі невідомо, чи йдеться саме про той пакет допомоги, який поєднує фінансування Ізраїлю з допомогою Україні та Тайваню.

Крім того, Рада безпеки ООН планує провести термінове засідання через ракетний удар Ірану по Ізраїлю.