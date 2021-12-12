Волонтери знайшли на Донбасі 12 стихійних поховань

Стихійні поховання зафіксували у трьох населених пунктах

На території Донецької і Луганської областей представники громадської організації «Проліска» зафіксували 12 стихійних поховань у населених пунктах поблизу лінії розмежування. Про це повідомив головний експерт з питань адвокації громадської організації «Проліска» Ігор Сосонський, передає «Громадське радіо».

Він нагадав, що стихійні поховання – це ті, що не зафіксовані органами влади та не оформлені належним чином.

«На сьогодні такі поховання ми зафіксували як мінімум у трьох населених пунктах: Старомар’ївка, Донецька область, та двох населених пункти з обмеженим доступом (Піски та Опитне, Донецька область). Ми знаємо про 12 випадків стихійних поховань. Це перевірені факти», – сказав Сосонський.

За його словами, зафіксовані 12 випадків – це смерті, які настали внаслідок дій вибухових предметів, наприклад уламкові ураження від міни, природні смерті, через пожежу.

«Наприклад, смерть від уламка, що потрапив у голову. Цю людину поховали у воронці з-під снаряда в подвір’ї. Ще один випадок — смерть від зупинки серця. Похоронили цю особу також у подвір’ї. Останній зафіксований нами випадок — це смерть внаслідок побутової пожежі. На жаль, в цей населений пункт не виїхали служби екстреної допомоги та служби, які мали зафіксувати факт смерті. Місцеві мешканці вимушені були поховати цю людину без документів. Такий випадок також вважається стихійним похованням», – зазначив експерт.

Він додав, що причини подібних випадків дуже різні, але наголосив, що «жодна людина не має закінчити життя таким чином».

До слова, Володимир Зеленський у п'ятницю, 10 грудня, провів телефонну розмову із президентом Франції Еммануелем Макроном.

Нагадаємо, президент США Джозеф Байден провів 7 грудня відеодзвінок з президентом Росії Володимиром Путіним. В ході переговорів американський лідер пригрозив рішучими економічними та іншими заходами в разі вторгнення в Україну. Як відомо, розмова Байдена і Путіна тривала дві години.

Напередодні відбулася розмова Володимира Зеленського та Джозефа Байдена. Ключовим питанням переговорів стала безпекова ситуація навколо України та перспективи активізації мирного врегулювання.

Білий дім оприлюднив деталі розмови Байдена і Зеленського.

Тим часом Росія відкинула пропозицію України про перемир’я.

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