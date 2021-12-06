Марк Рудинштейн доживал дни в муках

Бывший одессит имел много врагов

Драматург Виктор Мережко рассказал российским СМИ, что продюсер Марк Рудинштейн, которого не стало вчера, знал о приближающейся смерти.

Мережко говорит, что предлагал Рудинштейну сотрудничество, но тот отказался. Уже тогда он не мог работать и еле ходил. «Год назад в качестве продюсера я предлагал ему один проект, но он уже плохо себя чувствовал, у него был жуткий сахарный диабет. Он задыхался. Я поехал к нему в больницу, мы прогулялись, пошли пообедали даже в какой-то ресторанчик, но он еле дышал и тяжело ходил. Говорит, какое нафиг продюсерство? Я еле хожу, подохну скоро… Сложная была фигура, но достойная. Был остер на язык, имел много врагов – заслуженно и незаслуженно», – рассказал Мережко.

Марк Рудинштейн родился в 1946 году в Одессе. С 15 лет он работал судосборщиком на заводе в Николаеве. После того, как отслужил в армии в одной из подмосковных частей ПВО, поступил в театральный вуз в Москве. Одно время проводил в Одессе кинофестиваль «Золотой Дюк». Самое масштабное его детище – кинофестиваль «Кинотавр», который продал тоже экс-нашему – Александру Роднянскому.