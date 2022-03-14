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    Розпочався четвертий раунд переговорів делегацій України та Росії

    Розпочався четвертий раунд переговорів делегацій України та Росії
    фото: Twitter Михайла Подоляка

    Переговори почалися орієнтовно о 10:30 за київським часом

    Сьогодні, 14 березня розпочався четвертий раунд переговорів української та російської делегацій щодо пошуку миру. Про це повідомив радник Офісу президента та перемовник із Росією Михайло Подоляк у Twitter

    Переговори почалися орієнтовно о 10:30 за київським часом і, за попередньою інформацією, проходять у форматі відеозв'язку. Подоляк перед початком переговорів оприлюднив відеокоментар із Банкової.

    Як раніше повідомлялося, переговори української та російської делегації щодо припинення воєнних дій перейшли у відеоформат.

    Під час перемовин 28 лютого українська сторона вимагала виключно припинення вогню та виведення з території України усіх військ країни-агресора Росії.

    Теги: Росія війна Twitter Михайло Подоляк #stoprussia
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    Розпочався четвертий раунд переговорів делегацій України та Росії