Розпочався четвертий раунд переговорів делегацій України та Росії

Сьогодні, 14 березня розпочався четвертий раунд переговорів української та російської делегацій щодо пошуку миру. Про це повідомив радник Офісу президента та перемовник із Росією Михайло Подоляк у Twitter

Переговори почалися орієнтовно о 10:30 за київським часом і, за попередньою інформацією, проходять у форматі відеозв'язку. Подоляк перед початком переговорів оприлюднив відеокоментар із Банкової.

Negotiations. 4th round. On peace, ceasefire, immediate withdrawal of troops & security guarantees. Hard discussion. Although Russia realizes the nonsense of its aggressive actions, it still has a delusion that 19 days of violence against peaceful cities is the right strategy pic.twitter.com/BhFLgBSKiu