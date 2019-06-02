В’ятрович прокоментував знесення пам’ятника Жукову в Харкові



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«Харків «поклав на лопатки» маршала Жукова. Щоб втримати все в рамках закону, його не можна порушувати і місцевій владі», – написав В’ятрович

Спроби «реваншу та зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну», - В'ятрович

Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович прокоментував знесення пам’ятника маршалу СРСР Георгію Жукову. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

За словами В’ятровича, спроби «реваншу та зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну».

«Харків «поклав на лопатки» маршала Жукова. Щоб втримати все в рамках закону, його не можна порушувати і місцевій владі», – написав В’ятрович.

Як повідомлялося, у Харкові повалили пам'ятник Жукову за півгодини до початку роботи з'їзду партії «Довіряй справам». Перед цим відбулися сутички між спецназом поліції і активістами. Поліція намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

Також у Харкові делегати з'їзду партії Кернеса -Труханова пройшли «коридором ганьби».

Раніше в парку проходила акція протесту проти перейменування проспекту Петра Григоренка у проспект маршала Жукова.

Як відомо, мер Харкова Геннадій Кернес хоче повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова.