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    Суспільство

    В’ятрович прокоментував знесення пам’ятника Жукову в Харкові

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    &laquo;Харків &laquo;поклав на лопатки&raquo; маршала Жукова. Щоб втримати все в рамках закону, його не можна порушувати і місцевій владі&raquo;, &ndash; написав В&rsquo;ятрович - В’ятрович прокоментував знесення пам’ятника Жукову в Харкові
    «Харків «поклав на лопатки» маршала Жукова. Щоб втримати все в рамках закону, його не можна порушувати і місцевій владі», – написав В’ятрович

    Спроби «реваншу та зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну», - В'ятрович

    Голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович прокоментував знесення пам’ятника маршалу СРСР Георгію Жукову. Про це він написав на своїй сторінці у Facebook.

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    За словами В’ятровича, спроби «реваншу та зазіхань на офіційну декомунізацію провокують декомунізацію стихійну».

    «Харків «поклав на лопатки» маршала Жукова. Щоб втримати все в рамках закону, його не можна порушувати і місцевій владі», – написав В’ятрович.

    Як повідомлялося, у Харкові повалили пам'ятник Жукову за півгодини до початку роботи з'їзду партії «Довіряй справам». Перед цим відбулися сутички між спецназом поліції і активістами. Поліція намагалася розігнати їх із застосуванням спецзасобів.

    Також у Харкові делегати з'їзду партії Кернеса -Труханова пройшли «коридором ганьби».

    Раніше в парку проходила акція протесту проти перейменування проспекту Петра Григоренка у проспект маршала Жукова. 

    Як відомо, мер Харкова Геннадій Кернес хоче повернути одному з проспектів ім’я маршала СРСР Георгія Жукова.

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