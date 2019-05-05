В’ятрович назвав причину, чому інавгурацію не варто проводити 19 травня



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Очільник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович

За словами В’ятровича, 19 травня – вкрай невдала дата для інавгурації новообраного президента України

Керівник Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович вважає, що дата інавгурації президента 19 травня вкрай невдала, адже припадає на День пам‘яті жертв політичних репресій.

Про це В’ятрович написав на своїй сторінці у Facebook.

«Дата вкрай невдала - це День пам‘яті жертв політичних репресій, визначений указом президента в 2007 році. Тобто це траурний день в який проводяться жалобні заходи по всій Україні, обмежено розважальні заходи та розважальне мовлення на ТБ», - зазначив В’ятрович.

Нагадаємо, новообраний президент Володимир Зеленський зустрівся у суботу з керівниками фракцій у Верховній Раді. Він заявив, що запропонує провести інавгурацію 19 травня.

Проте під час зустрічі Володимира Зеленського зі спікером Верховної Ради і лідерами парламентських фракцій так і не вдалося досягти домовленості щодо дати інавгурації.

Також Зеленський написав листа Парубію: він наполягає на інавгурації 19 травня.

Як повідомлялося раніше, перший заступник голови Верховної Ради Ірина Геращенко, повідомляла, що Верховна Рада прийме постанову про призначення дати інавгурації новообраного президента Володимира Зеленського на першому пленарному тижні, який розпочнеться 14 травня.

Радник Зеленського Олександр Данилюк повідомив, що на інавгурацію новообраного президента Володимира Зеленського вже неофіційно запросили деяких світових лідерів.