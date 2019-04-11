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    Суспільство

    В’ятрович вимагає, щоб Україну очистили не лише від Леніна, а й від Кутузова і Суворова

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    В’ятрович вимагає, щоб Україну очистили не лише від Леніна, а й від Кутузова і Суворова

    Після декомунізації потрібно провести ще й деколонізацію, вважає керівник Інституту національної пам’яті

    Для проведення «деколонізації» України треба прийняти окремий закон. Про це у своєму інтерв’ю для «Главком» розповів голова Українського інституту національної пам’яті Володимир В’ятрович.

    «Декомунізація спровокувала і деколонізацію. Та цього буде не досить. Деколонізація, чи позбавлення російсько-імперської спадщини також потребує певного законодавчого регулювання. Саме через те ми готуємо відповідний проект закону» - говорить експерт.

    В’ятрович пояснює, що процеси, запущені законом про декомунізацію, виходять за межі перейменуваннями топонімів, які пов’язані з комуністичним минулим. Рішенням громади вже перейменували вулиці Кутузова та Суворова у Києві, а також демонтували пам’ятник Суворову. Та окрім цього досі є сотні вулиць, присвячених російським письменникам.

    «Толстой, Тургенєв, Пушкін є великими письменниками. Але їх кількість (вулиць, присвячених письменникам – прим.) в Україні неймовірно велика», - наголошує експерт.

    Голова Інституту національної пам’яті стверджує, що під дію закону підпадатимуть фігури, що причетні до російсько-імперського минулого.

    «Мова йтиме про військово-політичне керівництво імперією, про імператорів, князів і воєначальників, які були тими, хто завойовував ті чи інші території, розширював межі імперії, зокрема завойовували українські території» - каже В’ятрович.

    Наразі розробка закону про деколонізацію знаходиться лише в стадії обговорення, як повідомляє Володимир В’ятрович, проте юристи вже розпочали роботу, щоб за кілька місяців представити перші пропозиції законопроектів.

    Нагадаємо, у Миколаєві «декомунізували» Стаханівський хліб.  

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