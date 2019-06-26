Яценюк: Рада повинна звернутися до європейських парламентів, щоб засудити повернення Росії до ПАРЄ



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Яценюк вважає, що жорстка реакція вкрай необхідна на повернення Росії до ПАРЄ

Росія, яка порушує міжнародне право та вчиняє агресію, повинна нести за це покарання, а не повертатися до Парламентської Асамблеї Ради, - політик

Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк заявив, що Росія, яка порушує міжнародне право та вчиняє агресію, повинна нести за це покарання, а не повертатися до Парламентської Асамблеї Ради Європи під оплески наших західних партнерів. Про це йдеться у його відеозверненні, повідомляється на партійному сайті.

Яценюк підкреслив, що рішення про повернення Росії до Парламентської Асамблеї Ради Європи є «ганебним».

«Це поразка Заходу і перемога Росії. І до цієї поразки Захід сам доклався», - наголосив політик.

Лідер «Народного фронту» вважає, що український парламент повинен на позачерговому засіданні розглянути це питання та звернутися до партнерів і союзників з європейських парламентів з тим, аби засудити цей ганебний крок.

«Жорстка реакція вкрай необхідна», - підкреслив Яценюк.

«Якщо ми промовчимо, завтра так само тишком-нишком знімуть санкції, введені проти Росії за окупацію Криму, Донецька і Луганська. А післязавтра ще окремі наші партнери будуть засуджувати Україну, а не Росію, за «невиконання Мінських угод», - впевнений політик.

Окрім того, наголосив він, Міністерство закордонних справ має зробити демарші у тих країнах, «які підтримали це ганебне рішення».

«Ми повинні проявити позицію. Ми повинні захистити свободу. Ми повинні захистити нашу територіальну цілісність. І ми повинні на весь світ сказати: той, хто порушує міжнародне право, хто вчиняє агресію, - а це Росія, - повинен нести за це покарання, а не повертатися до Парламентської Асамблеї Ради Європи під оплески наших західних партнерів», - заявив Яценюк.