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    Політика

    Яценюк про рішення Конституційного суду: Під наступний парламент закладена бомба

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    &laquo;Сьогодні Конституційний Суд, не читаючи Конституції, пішов на поводу в політичної доцільності&raquo;, - вважає Яценюк - Яценюк про рішення Конституційного суду: Під наступний парламент закладена бомба
    «Сьогодні Конституційний Суд, не читаючи Конституції, пішов на поводу в політичної доцільності», - вважає Яценюк

    Лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк прогнозує проблеми і для наступного парламенту і для чинного президента

    Рішення Конституційного Суду про відповідність Основному Закону указу президента про розпуск парламенту «не має нічого спільного ні з законом, ні з Конституцією», - заявив лідер партії «Народний фронт» Арсеній Яценюк.

    «Конституційний суд став політичним органом, - наголосив він, нагадавши, що це сталося не тепер. - Це - машина часу. Те саме відбувалося в 2010 році. Тоді під тиском Януковича Конституційний суд, наплювавши на Конституцію, створює так звану коаліцію «тушок», а після того він взагалі без волі українського народу змінює українську Конституцію».

    «Сьогодні Конституційний Суд, не читаючи Конституції, пішов на поводу в політичної доцільності», - сказав Арсеній Яценюк.

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    Він підкреслив, що вибори і так би відбулися - за конституційними нормами вони мали б пройти 27 жовтня, «і народ України мав би право обрати новий склад парламенту»: «Але політика домінує. І політична доцільність отримати найвищі рейтинги - саме вона сьогодні керувала Конституційним Судом».

    «В майбутнє закладена бомба - для наступного парламенту, для чинного президента. Коли так звана суспільна доцільність, це коли рейтинг падає, - а у політиків рейтинг швидко зростає, а ще набагато швидше падає, - вимагає, щоб замінили ключові державні інституції», - наголосив він.

    «Що станеться через рік, коли в новообраного парламенту рейтинг буде недалекий від рейтингу сьогоднішнього? Так само, порушуючи Конституцію, його розпускати? Що станеться з президентом, якщо його рейтинг не буде відповідати суспільним очікуванням? Його також всупереч Конституції відправляти в імпічмент?», - сказав лідер «Народного фронту».

    «Це - машина часу. Тільки не нового часу, який ми очікували, а повернення в старий час, старі правила і стару політичну корупцію», - підкреслив він.

    Відповідальність за це рішення несе Конституційний Суд, наголосив Арсеній Яценюк: «Добре, що там залишилася частина суддів, для яких Конституція - це не папір із текстом, а Основний закон української держави. Але погано, що домінуюча більшість наплювала на Конституцію і захотіла сподобатися новій українській владі».

    «Це буде мати наслідки як для Конституційного Суду, так і для української  держави», - наголосив він.

    «Наступним рішенням Конституційного Суду повинно би стати скасування Дня Конституції, який ми повинні відзначати за декілька днів. Адже Конституція для них – ніщо», - підкреслив лідер «Народного фронту».

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