Як отримати компенсацію за зруйноване майно на Донбасі: поради правозахисників

Перед тим, як звертатися до суду щодо компенсації, необхідно підготувати документи

Перед тим, як подавати позов до суду, щодо компенсації зруйнованого майна на сході України, необхідно зібрати певну доказову базу. А саме: отримати підтвердження власності майна, засвідчити факт шкоди та зібрати свідчення. Про це розповіли на прес-конференції у «Главкомі» адвокат Центру стратегічних справ УГСПЛ Юлія Науменко та юрист



Розсилка ВІДПРАВИТИ

Зруйнований будинок на Донбасі

Перед тим, як звертатися до суду щодо компенсації, необхідно підготувати документи

Перед тим, як подавати позов до суду, щодо компенсації зруйнованого майна на сході України, необхідно зібрати певну доказову базу. А саме: отримати підтвердження власності майна, засвідчити факт шкоди та зібрати свідчення. Про це розповіли на прес-конференції у «Главкомі» адвокат Центру стратегічних справ УГСПЛ Юлія Науменко та юрист громадської приймальні Маріуполя Ігор Курільчук.

Вони зазначили, що перед тим, як звертатися до суду, необхідно підготувати документи, які б підтверджували володіння зруйнованим майном. «Тобто документи, які підтверджують придбання цього майна. Це договір купівлі-продажу, договір дарування, свідоцтво про право на спадщину, технічні паспорти», - розповіла Науменко.

Також потрібно засвідчити факт завдання шкоди. Це можна підтвердити за допомогою фото та відеоматеріалів чи актами обстеження зруйнованого майна.

«Якщо такий акт обстеження був складений на територіях невизнаних республік «ЛНР», «ДНР», то цей акт все рівно потрібно використовувати. Людина має скористатися всіма можливими засоби щодо зібрання доказів», - сказала адвокат.

Також доказове значення мають покази свідків. «Люди, які бачили момент руйнування будинку чи можуть підтвердити, що будівля дійсно знаходиться в зруйнованому стані», - пояснила адвокат Центру стратегічних справ УГСПЛ

Вона зазначила, що людям не потрібно буде вдаватися до судових витрат. «Ми завжди просимо звільнити осіб від сплати судового збору за певними ознаками. По-перше, це шкода, яку завдано терористичним актом. Також новий закон про судовий збір передбачає звільнення від судового збору, його розстрочку або зменшення виплати у разі низького доходу громадян», - розповіла Науменко.

Українська Гельсінська спілка з прав людини надає безоплатну правову допомогу через мережу громадських приймалень. На даний момент в Україні працює 22 приймальні у 19-ти областях.

«Приймальні працюють по всій Донецькій області та великих містах, і надають допомогу цілодобово. Вони дають зрозуміти, що Україна допомагає усім без винятку», - повідомив Курільчук.

Людям, які не мають доступу до свого майна, адвокати радять звертатися до Європейського суду з прав людини з поданням доказів про обмеження в’їзду на територію так званих «народних республік».

Пропонуємо переглянути запис прес-конференції:

Раніше у «Главкомі» повідомлялося, що держава повільно вирішує проблеми ВПО.