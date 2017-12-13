Держава повільно вирішує проблеми ВПО - правозахисники

ВПО майже щодня доводиться стикатися з цілою низкою труднощів щодо доступності житла, браку робочих місць, а також і складнощами при отриманні пенсій та соціальних виплат, оформленні документів, реєстрації місця проживання. А також через специфіку обліку різних державних органів невідома навіть точна кількість ВПО Про це розповіли в прес-центрі Главкома під час презентації дослідження «Загублені в папірцях: дотримання соціальних прав внутрішньо переміщених осіб» юрист юрист громадської приймальні УГСПЛ у справах Криму Ганна Рассамахіна; Ольга Гвоздьова, координаторка з адвокації ГО «Донбас СОС»; аналітик УГСПЛ Алла Блага.

Експерти УГСПЛ та «Донбас СОС» констатують – не зважаючи на три роки, що минули з початку збройного конфлікту, держава досить повільно вирішує проблеми ВПО, при цьому іноді створюючи нові проблеми. Так, ВПО майже щодня доводиться стикатися з цілою низкою складнощів: щодо доступності житла, браку робочих місць, а також і



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Світлина з відкритих джерел

ВПО майже щодня доводиться стикатися з цілою низкою труднощів щодо доступності житла, браку робочих місць, а також і складнощами при отриманні пенсій та соціальних виплат, оформленні документів, реєстрації місця проживання. А також через специфіку обліку різних державних органів невідома навіть точна кількість ВПО Про це розповіли в прес-центрі Главкома під час презентації дослідження «Загублені в папірцях: дотримання соціальних прав внутрішньо переміщених осіб» юрист юрист громадської приймальні УГСПЛ у справах Криму Ганна Рассамахіна; Ольга Гвоздьова, координаторка з адвокації ГО «Донбас СОС»; аналітик УГСПЛ Алла Блага.

Експерти УГСПЛ та «Донбас СОС» констатують – не зважаючи на три роки, що минули з початку збройного конфлікту, держава досить повільно вирішує проблеми ВПО, при цьому іноді створюючи нові проблеми. Так, ВПО майже щодня доводиться стикатися з цілою низкою складнощів: щодо доступності житла, браку робочих місць, а також і складнощами при отриманні пенсій та соціальних виплат, оформленні документів, реєстрації місця проживання тощо.

«Після майже чотирьох років збройного конфлікту, в чинному законодавстві залишається чимало дискримінаційних положень, які завдають значних майнових та немайнових збитків для переміщених осіб. Призначення соціальних виплат ставиться у залежність від місця перебування особи, що не дозволяє їй вільно пересуватись в межах території України, а тривалі верифікації особи та місця її проживання не лише порушують право на повагу до приватного життя, але й надовго позбавляють людину її законних виплат», – заявила Рассамахіна.

Через специфіку обліку різних державних органів невідома навіть точна кількість ВПО. Офіційні дані підрозділів соціального захисту населення щодо взятих на облік 1 580 646 ВПО відрізняються від показників місцевих управлінь Державної служби з надзвичайних ситуацій.

В ході дослідження було з’ясовано, що для 7% ВПО жоден член їх сім’ї не перебуває на обліку в органах соціального захисту. В інших випадках на обліку перебуває лише 1–2 члени сім’ї (48%), оскільки реєструються лише особи, які мають право на отримання тих чи інших соціальних виплат або послуг.

Внаслідок відсутності чіткої державної політики в сфері прав людини, 2016-2017 роки стали роками дискримінації ВПО, які є пенсіонерами чи отримувачами будь-якої соціальної допомоги, а також абсолютного обмеження пенсійного забезпечення громадян України, які проживають на непідконтрольних державній владі територіях. Яскравим доказом цього є нещодавнє рішення суду на позов ГО «Донбас СОС» проти Постанови КМУ № 365, якою затверджується порядки призначення та контролю за соціальними виплатами внутрішньо переміщеним особам. «Суд визнав Постанову № 365 протиправною з вимогою її скасування. Але вона продовжує діяти. З іншого боку нечуваною виглядає ситуація зі створенням штучних бар’єрів для інтеграції ВПО – так, ті ВПО, які не претендують на додаткову допомогу від держави і відмовляються від довідки ВПО, не можуть цього зробити – вони змушені ставати об’єктами контролю незаконної Постанови № 365 під ризиком втрати своєї пенсії», – заявила Гвоздьова.

Правозахисники зазначають, що соціальні права не обмежуються лише отриманням пенсій та виплат на дітей. «До громадських приймалень УГСПЛ внутрішньо переміщені особи звертаються також і з питань, пов'язаних із отриманням різного роду соціальних послуг; щодо працевлаштування, професійної підготовки та освіти; доступу до культури; допомоги у вирішенні житлового питання; охорони здоров'я та медичної допомоги», –Блага.

«На наш погляд Уряд повинен переглянути політику захисту прав ВПО та привести нормативно-правові акти у відповідність до норм міжнародного та національного права, а також стандартів ООН та Ради Європи», – зазначила Рассамахіна.

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