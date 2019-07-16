Підкуп виборців, незаконна агітація: поліція Києва розслідує 21 провадження



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Київські слідчі розслідують сім кримінальних проваджень за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму)

У Києві зафіксовано понад 260 порушень у виборчій сфері, пов'язаних із незаконною агітацією

З початку передвиборчої кампанії у Києві правоохоронці зареєстрували 423 факти порушень виборчого законодавства, склали 124 адміністративних протоколів і провели профілактичні бесіди з правопорушниками.

Переважна більшість порушень у виборчій сфері, зафіксованих органами поліції, пов'язана із незаконною агітацією - 262 випадки, хуліганство - 27, конфлікти - 25, підкуп виборців - 25, перешкоджання виборчому праву - 7. Про це повідомляє пресслужба поліції Києва.

На цей час київські слідчі розслідують 21 кримінальне провадження, з яких сім - за ст. 160 (Підкуп виборця, учасника референдуму), три - за ст. 157 (Перешкоджання здійсненню виборчого права), чотири - за ст. 296 (Хуліганство), три - за ст. 194 (Умисне знищення або пошкодження майна), одне - за ст. 259 (Завідомо неправдиве повідомлення про загрозу безпеці громадян, знищення чи пошкодження об'єктів власності), одне - за ч. 2 ст. 346 (Погроза або насильство щодо державного чи громадського діяча) Кримінального кодексу України та інші.

Серед складених адміністративних протоколів значну частину становлять правопорушення, передбачені ст. 212-14 (Порушення порядку розміщення агітаційних матеріалів чи політичної реклами або розміщення їх у заборонених законом місцях) - 64 факти, за ст. 212-13 (Виготовлення або розповсюдження друкованих матеріалів передвиборної агітації, які не містять відомостей про установу, що здійснила друк, їх тираж, інформацію про осіб, відповідальних за випуск) - 41 та 3 протоколи за ст. 212-9 (Порушення порядку ведення передвиборної агітації, агітації під час підготовки і проведення референдуму з використанням засобів масової інформації та порядку участі в інформаційному забезпеченні виборів) Кодексу України про адміністративні правопорушення.

Нагадаємо, від початку передвиборчої кампанії у Головному управлінні Національної поліції у м. Києві у цілодобовому режимі працює ситуаційний центр, де відстежуються всі порушення виборчого законодавства України з метою негайного реагування.

Як повідомляла поліція Київщини, найбільше протиправних фактів, пов’язаних з виборами до Верховної Ради України, зареєстровано у Білоцерківському, Броварському та Києво-Святошинському районах.