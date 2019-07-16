Експерти розповіли, як проголосувати без прописки



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Учасники прес-конференції розказали, як відстояти виборче право для громадян без реєстрації місця проживання

Людмила Янкіна, правозахисниця та керівниця проектів Центру прав людини Zmina;

Тетяна Дурнєва, виконавча дректорка Громадського холдингу «Група впливу»;

Григорій Тоболін, громадянин України, який отримав позитивне рішення суду на свою користь та зможе реалізувати виборче право на найближчих парламентських виборах.

Сьогодні, 16 липня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Як проголосувати без «прописки»?»Запрошені гості:

Відповідно до законодавства, кожен дорослий дієздатний громадянин має право голосу на виборах. Відсутність реєстрації місця проживання не повинна бути перешкодою в його реалізації. На практиці ж органи Державного реєстру виборців відмовляють у присвоєнні виборчої адреси людям, що не мають «прописки».

За даними Центральної виборчої комісії, в Україні понад 900 тисяч виборців не мають реєстрації. Хоча вони залишаються у реєстрі виборців, технічно їм не дають можливості голосувати.

У липні юристи Центру прав людини Zmina виграли судову справу на користь такого громадянина.