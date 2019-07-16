Експерти розповіли, як проголосувати без прописки
Учасники прес-конференції розказали, як відстояти виборче право для громадян без реєстрації місця проживанняСьогодні, 16 липня, в прес-центрі ІА «Главком» відбулась прес-конференція на тему: «Як проголосувати без «прописки»?»
Запрошені гості:
- Людмила Янкіна, правозахисниця та керівниця проектів Центру прав людини Zmina;
- Тетяна Дурнєва, виконавча дректорка Громадського холдингу «Група впливу»;
- Григорій Тоболін, громадянин України, який отримав позитивне рішення суду на свою користь та зможе реалізувати виборче право на найближчих парламентських виборах.
Відповідно до законодавства, кожен дорослий дієздатний громадянин має право голосу на виборах. Відсутність реєстрації місця проживання не повинна бути перешкодою в його реалізації. На практиці ж органи Державного реєстру виборців відмовляють у присвоєнні виборчої адреси людям, що не мають «прописки».
За даними Центральної виборчої комісії, в Україні понад 900 тисяч виборців не мають реєстрації. Хоча вони залишаються у реєстрі виборців, технічно їм не дають можливості голосувати.
У липні юристи Центру прав людини Zmina виграли судову справу на користь такого громадянина.