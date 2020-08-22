З’явилися подробиці наруги над пам’ятником жертвам Голодомору
«Це було свідомо зроблено. Тим паче перед Днем Незалежності, щоб показати наругу над пам’яттю українського народу» – Стасюк
«Все вказує на те, що це була добре спланована акція» – директорка музею
Зловмисників, які намагалися чи то викрасти, чи по пошкодити пам’ятник дітям – жертвам Голодомору, що у Києві, було троє. Про це генеральна директорка музею Олеся Стасюк повідомила у коментарі BBC News Україна.
«Вночі троє невідомих зірвали постамент (скульптуру з постаменту – ред.). Слава богу, сам пам’ятник не пошкоджений, бо вони не могли його підняти, він дуже важкий», – розповіла вона.
За її словами, все вказує на те, що це була добре спланована акція.
«Вони відволікали охорону під виглядом п’яних, – розповідає Стасюк. – Її (скульптуру – ред.) дуже важко було зірвати, там треба було автомобіль, тому це точно не п’яні зробили», – переконана директорка музею.
«Це було свідомо зроблено. Тим паче перед Днем Незалежності, щоб показати наругу над пам’яттю українського народу», – додає вона.
За її словами, скульптуру забрали на реставрацію, «дівчинка» повернеться на постамент не пізніше, ніж за місяць.
Нагадаємо, у Києві вандали намагалися зруйнувати скульптуру про Голодомор.
До слова, на Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил.
Як повідомлялося, в окупованому Луганську бойовики знищили барельєф Шевченку.