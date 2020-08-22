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    Суспільство

    З’явилися подробиці наруги над пам’ятником жертвам Голодомору

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    <p>&laquo;Це було свідомо зроблено. Тим паче перед Днем Незалежності, щоб показати наругу над пам&rsquo;яттю українського народу&raquo; &ndash; Стасюк</p> <p>&nbsp;</p> - З’явилися подробиці наруги над пам’ятником жертвам Голодомору

    «Це було свідомо зроблено. Тим паче перед Днем Незалежності, щоб показати наругу над пам’яттю українського народу» – Стасюк

     

    «Все вказує на те, що це була добре спланована акція» – директорка музею

    Зловмисників, які намагалися чи то викрасти, чи по пошкодити пам’ятник дітям – жертвам Голодомору, що у Києві, було троє. Про це генеральна директорка музею Олеся Стасюк повідомила у коментарі BBC News Україна.

    «Вночі троє невідомих зірвали постамент (скульптуру з постаменту – ред.). Слава богу, сам пам’ятник не пошкоджений, бо вони не могли його підняти, він дуже важкий», – розповіла вона.

    За її словами, все вказує на те, що це була добре спланована акція.

    «Вони відволікали охорону під виглядом п’яних, – розповідає Стасюк. – Її (скульптуру – ред.) дуже важко було зірвати, там треба було автомобіль, тому це точно не п’яні зробили», – переконана директорка музею.

    «Це було свідомо зроблено. Тим паче перед Днем Незалежності, щоб показати наругу над пам’яттю українського народу», – додає вона.

    За її словами, скульптуру забрали на реставрацію, «дівчинка» повернеться на постамент не пізніше, ніж за місяць.

    Музей Голодомору є єдиним у світі музеєм, який розповідає про геноцид українців. Ми навчаємо протистояти ненависті та порушенню прав людини, застерігаємо суспільство від повторення вчинення злочину геноциду шляхом накопичення і поширення знань про Голодомор.

    Нагадаємо, у Києві вандали намагалися зруйнувати скульптуру про Голодомор.

    До слова, на Харківщині діти задля розваги пошкодили 13 могил.

    Як повідомлялося, в окупованому Луганську бойовики знищили барельєф Шевченку.

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