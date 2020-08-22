Фахівець дав поради щодо купівлі вживаних авто з Європи



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У невеликих країнах, як Бельгія чи Нідерланди, немає таких великих відстаней. Як правило, там пробіги в автомобілів менші

Експерт пояснив, в яких країнах найкраще купувати авто

Автоексперт Юрій Прохода в ефірі телеканалу «Украна 24» дав поради українцям, які хочуть ввезти і розмитнити вживане авто з країн Європейського Союзу.

На запитання, в яких країнах найкраще купувати авто, експерт зазначив:

«У невеликих країнах, як Бельгія чи Нідерланди, немає таких великих відстаней. Як правило, там пробіги в автомобілів менші. У Німеччині дуже багато їздять автобанами, там на рік може бути пробіг 50-100 тисяч, але тоді й ціна буде нижчою».

Прохода попередив, що українська митниця може завищувати платежі:

«Митниця користується одним з каталогів для оцінки. Йде вибірка по сайтах з продажу автомобілів, зокрема німецьких та інших по Європі. Вони намагаються визначити середню ціну цього автомобіля. Однак як правило беруть вищу ціну, незважаючи на реальний автомобіль, на реальний стан, не вносячи коефіцієнти по даному конкретному автомобілю».

На запитання, як боротися з завищенням митних платежів, експерт сказав:

«Оскаржувати в суді. Є позитивні прецеденти. Наша держава себе перестрахувала. Треба розмитнити, внести всі платежі, а потім оскаржувати рішення».

Нагадаємо, до 2030 року світовий ринок легкових електромобілів становитиме до 30% від загальної кількості авто. Зараз в Україні понад 44 тис. одиниць «зеленого» транспорту, з гібридами. Україна входить до десятки країн, де це відбувається найбільш швидкими темпами.

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