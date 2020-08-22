Справи Майдану: ДБР завершило розслідування у справі викрадення Луценка та вбивства Вербицького



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Слідчі управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках завершили досудове розслідування відносно двох осіб, підозрюваних в участі у злочинній організації

Один з підозрюваних понад п’ять років переховувався від органу досудового розслідування

ДБР завершило розслідування вбивства Юрія Вербицького, а також викрадення і катування Ігоря Луценка під час подій «Революції Гідності». Про це повідомляє пресслужба ДБР.

«Слідчі управління з розслідування злочинів, вчинених у зв’язку із масовими протестами у 2013-2014 роках... завершили досудове розслідування відносно двох осіб, підозрюваних в участі у злочинній організації, які 21 січня 2014 року викрали Ігоря Луценка та Юрія Вербицького з Олександрівської клінічної лікарні міста Києва, катували їх і вбили Юрія Вербицького», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що вони підозрюються у:

незаконному позбавленні волі або викраденні людини, вчиненому організованою групою (ч. 3 ст. 146 КК України);

створенні, керівництві злочинною спільнотою або злочинною організацією, а також участі у ній (ч.1 ст. 255 КК України;

незаконному перешкоджанні організації або проведенню зборів, мітингів, походів і демонстрацій (ч, ст. 340 КК України (01.07.2020).

Один із фігурантів також підозрюється в:

умисному вбивстві викраденої людини, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 115 КК України);

катуванні, за попередньою змовою групою осіб (ч. 2 ст. 127 КК України);

підробленні документів та їх використанні (4 ст. 358 КК України (01.07.2020);

службовому підробленні (ч. 1 ст. 366 КК України (01.07.2020).

Також вказується, що у зв’язку з використанням підробленого паспорту та використання завідомо підроблених офіційних документів підозрюваний понад п’ять років переховувався від органу досудового розслідування.

«Наразі підозрювані перебувають під вартою, їм надано доступ до матеріалів досудового розслідування. Після завершення ознайомлення сторін з матеріалами кримінального провадження, обвинувальний акт буде скеровано до суду», – резюмували у ДБР.

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