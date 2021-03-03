У Чернігові вихователь вдарив ліцеїста – хлопець втратив селезінку

За фактом завдання тілесних ушкоджень ліцеїсту відкрили кримінальне провадження

У Чернігівському ліцеї з посиленою фізичною підготовкою помічник вихователя вдарив ліцеїста. Хлопець потрапив до лікарні, де йому був видалений пошкоджений орган, повідомляє пресслужба Чернігівської обласної прокуратури.

«За попередніми даними, працівник ліцею (помічник вихователя) після вечірньої перевірки завдав удар кулаком 17-річному ліцеїсту. Через кілька днів неповнолітнього госпіталізували і прооперували, видаливши пошкоджений орган, в одній із чернігівських лікарень», - йдеться в повідомленні.

За фактом нанесення тілесних ушкоджень відкрито кримінальне провадження (ч. 1 ст. 121 КК України). Досудове розслідування триває.

За даними ЗМІ, ліцеїсту видалили селезінку.

Чернігівський ліцей з посиленою фізичною підготовкою готує вихованців до подальшого навчання у військових навчальних закладах і військової кар’єри, тому його в місті називають «військовим».

Наагадаємо, що наприкінці лютого на Хмельниччині в місті Ізяславі парубок напав на 14-річного підлітка і жорстоко його побив. Хлопець ще зміг самостійно дістатися додому, але потім втратив свідомість. У коментарях користувачі розповіли, що нібито напав на підлітка не один молодий чоловік, а декілька і конфлікт стався ймовірно через дівчину.

Раніше у Київському метрополітені група спортсменів жорстко співробітників СБУ за зауваження. Спортсмени не платили за проїзд у метро, просто перестрибнувши через турнікети. Їм зробили зауваження співробітники СБУ, які їхали поруч на ескалаторі. За це група молодиків вирішила «помститися», жорстоко побивши правоохоронців їх на платформі. Особи нападників встановлені, суд обрав їм запобіжний захід. двох неповнолітніх передали під нагляд батьків, інших відпустили під особисте зобов’язання. За даними ЗМІ, нападники – майстри спорту з бойового самбо.

Також у столиці біля театру Івана Франка чоловік на дорозі вдарив пішохода, удар виявився смертельним. Лікарі швидкої допомогти не змогли. Сам же «боєць» з місця втік. Поліція Києва під час спецоперації затримала водія автомобіля Hyundai,який вчинив смертельну бійку. Ним виявився громадянин Азербайджану.

У мережі з‘явилося відео смертельної бійки. Як видно на кадрах, водій і пішохід не поділили, хто кого пропускатиме на пішохідному переході. Печерський районний суд міста Києва 20 лютого обрав запобіжний захід водієві, який вбив пішохода у центрі столиці.