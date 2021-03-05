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    Активісти Greenpeace у Парижі розфарбували літак у зелений колір

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    Активісти Greenpeace замалювали ілюмінатори літака зеленою фарбою&nbsp; - Активісти Greenpeace у Парижі розфарбували літак у зелений колір
    Активісти Greenpeace замалювали ілюмінатори літака зеленою фарбою 
    Фото: simpleflying.com

    Учасники акції пояснили свої дії необхідністю скорочення числа польотів через шкоду клімату

    Активісти руху Greenpeace проникли на територію аеропорту Шарль-де-Голль (Париж, Франція) і розфарбували авіалайнер Boeing 777 компанії Air France зеленою фарбою. Про це у своєму мікроблозі у Twitter поінформувала пресслужба руху.

    Повідомляється, що окремі активісти залізли при цьому на крило літака і розгорнули плакати з написами «Чи є пілот, який врятує клімат?» і «Рішення: менше літаків».

    Подібним чином учасники акції відреагували на те, що, на їхню думку, авіаційна політика влади шкодить екології, а «надзвичайна кліматична ситуація» вимагає скорочення кількості польотів.

    До слова, раніше вчені попередили, що майнінг біткоїнів негативно впливає на клімат. Кількість енергії, що використовується для створення криптовалюти, досягло рівня, еквівалентного річному вуглецевому сліду Аргентини. За словами професора економіки в Університеті Нью-Мексико Бенджаміна Джонса, мова йде про десятки терават електроенергії на рік, які використовуються тільки для майнінгу.

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    Теги: екологія клімат Франція Париж літак Boeing авіаперевезення активісти
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