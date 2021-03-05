Активісти Greenpeace у Парижі розфарбували літак у зелений колір

Учасники акції пояснили свої дії необхідністю скорочення числа польотів через шкоду клімату

Активісти руху Greenpeace проникли на територію аеропорту Шарль-де-Голль (Париж, Франція) і розфарбували авіалайнер Boeing 777 компанії Air France зеленою фарбою. Про це у своєму мікроблозі у Twitter поінформувала пресслужба руху.

ACTION: 'Green planes' are no silver bullet for the #ClimateEmergency!



Activists expose greenwashing of France's climate law



Climate action means fewer planes in the sky#ProtectPeopleNotPlanes #FlyingIntoClimateCrisis https://t.co/hGuqYgdCPo — Greenpeace EU (@GreenpeaceEU) March 5, 2021

Повідомляється, що окремі активісти залізли при цьому на крило літака і розгорнули плакати з написами «Чи є пілот, який врятує клімат?» і «Рішення: менше літаків».

Bonjour @Djebbari_JB vous vouliez un vert ?



On gagne du temps et on vous en a fait un. Maintenant on peut passer aux choses sérieuses ?



Comme doter le projet de #LoiClimat de véritables mesures pour réduire le trafic aérien à la place de votre greenwashing. #OnAtterritQuand pic.twitter.com/7JrlFXl0pW — Greenpeace France (@greenpeacefr) March 5, 2021

Подібним чином учасники акції відреагували на те, що, на їхню думку, авіаційна політика влади шкодить екології, а «надзвичайна кліматична ситуація» вимагає скорочення кількості польотів.

До слова, раніше вчені попередили, що майнінг біткоїнів негативно впливає на клімат. Кількість енергії, що використовується для створення криптовалюти, досягло рівня, еквівалентного річному вуглецевому сліду Аргентини. За словами професора економіки в Університеті Нью-Мексико Бенджаміна Джонса, мова йде про десятки терават електроенергії на рік, які використовуються тільки для майнінгу.



