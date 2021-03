Активісти Greenpeace у Парижі розфарбували літак у зелений колір

Активісти руху Greenpeace проникли на територію аеропорту Шарль-де-Голль (Париж, Франція) і розфарбували авіалайнер Boeing 777 компанії Air France зеленою фарбою. Про це у своєму мікроблозі у Twitter поінформувала пресслужба руху.

ACTION: 'Green planes' are no silver bullet for the #ClimateEmergency!



Activists expose greenwashing of France's climate law



Climate action means fewer planes in the sky#ProtectPeopleNotPlanes #FlyingIntoClimateCrisis https://t.co/hGuqYgdCPo