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«З повагою, мобілізаційний відділ». Українцям можуть надходити небезпечні листи

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
«З повагою, мобілізаційний відділ». Українцям можуть надходити небезпечні листи
фото з відкритих джерел

Імена, від яких приходять листи, є демонстративно вигаданими

На електронні пошти українців можуть надходити небезпечні спам-листи, зокрема від імені так званого «мобілізаційного відділу». Про це повідомляє Центр стратегічних комунікацій.

Зазначається, що кіберзлочинці спеціально супроводжують небезпечний файл текстом з загальними фразами, який може видатись стандартним для ділового листування. 

«З повагою, мобілізаційний відділ». Українцям можуть надходити небезпечні листи фото 1
фото: Центр стратегічних комунікацій

«Доброго дня, на ваш запит надсилаю документи. Прошу повідомити вхідний номер реєстрації кореспонденції. З повагою, мобілізаційний відділ», – такі листи почали з’являтися в електронних скриньках українців.

Імена, від яких приходять листи, є демонстративно вигаданими, наприклад Конотопенко Радивой Ратиборович. Приписка про «мобілізаційний відділ» може збити з пантелику та змусити натиснути на файл.

«Ні в якому разі не відкривайте файли, які надходять вам з невідомих адрес; встановіть антивірус та тримайте його активованим; зробіть резервні копії важливих документів, файлів, щоб мати змогу їх відновити у разі втрати», – дав поради Центр стратегічних комунікацій.

Нагадаємо, українські кіберфахівці здійснили чергову успішну атаку на Росію – знищено всю ІТ-інфраструктуру компанії IPL Consulting, яка спеціалізувалася на впровадженні інформаційних систем у російській промисловості.

Раніше Служба безпеки України повідомила про фішингові розсилки електронних листів нібито від її імені. Розсилка спрямована переважно на органи державної влади. На перший погляд ці листи здаються правдоподібними, однак насправді вони не мають жодного відношення до СБУ. 

Теги: кібератака кібербезпека лист

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