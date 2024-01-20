Російські хакери атакували Microsoft

Російські хакери змогли отримати доступ до дуже невеликого відсотка облікових записів корпоративної електронної пошти Microsoft

Компанія Microsoft повідомила, що деякі з її корпоративних облікових записів електронної пошти були зламані підтримуваною Росією хакерською групою. Про це повідомляє Центр реагування на проблеми безпеки Microsoft.

Будь ласка, читайте текст після реклами

У блозі йдеться, що компанія виявила атаку 12 січня та ідентифікувала зловмисників, які стоїть за нею. Ними виявилася підтримувана Росією група Midnight Blizzard також відома як Nobelium.

Російські хакери змогли отримати доступ до дуже невеликого відсотка облікових записів корпоративної електронної пошти Microsoft, включаючи і керівництво та працівників відділів кібербезпеки, юридичного та інших.

Будь ласка, читайте текст після реклами

«Розслідування вказує на те, що зловмисники спочатку шукали в облікових записах електронної пошти інформацію, пов'язану з самою програмою Midnight Blizzard. Ми перебуваємо в процесі повідомлення співробітників, до чиєї електронної пошти було отримано доступ», – йдеться у повідомленні.

У блозі зазначили, що "починаючи з кінця листопада 2023 року, зловмисник застосував атаку «розпилення паролів».

Також Microsoft додає, що атака не була результатом вразливості в продуктах або службах компанії.

Раніше повідомлялося, що пов'язане з Росією хакерське угруповання NoName атакувало кілька урядових сайтів Швейцарії. Причиною назвали участь президента України Володимира Зеленського у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі.