Українські хакери зламали сайти підрядників російської «оборонки»

Серед цілей хакери вказали Бєлгород, засновника ПВК «Вагнер» Євгєнія Прігожина і Кремль

Українські кіберфахівці зламали 14 сайтів компаній, що спеціалізувалися на доставці дерева та каміння для спорудження російських оборонних споруд, а також матеріалів для польових таборів для військових РФ.

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Вебресурси були вражені 22 січня, коли у Росії відзначають День авіації протиповітряної оборони окупантів. Замість стартових сторінок відвідувачі сайтів побачили «правильні» цілі для московських ППОшників – Бєлгород, засновник ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин і Кремль.

Серед уражених сайтів – technolog.pro і lvlhouse.ru

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Кількома днями раніше українські хакери викачали інформацію про пів тисячі об'єктів Міноборони РФ. Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, «зламали» російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території Росії.

Як з'ясувалось згодом, ця українська кібератака паралізувала будівництво військових об’єктів Російської Федерації. Критично важливу інформацію про російські військові об’єкти, які вже завершені, перебувають на етапі будівництва/реконструкції або заплановані до зведення, передали для Сил безпеки та оборони України.

Нагадаємо, хакери угрупування Head Mare зламали сервісну систему, яка обслуговувала російські залізниці (РЖД) і «Роснефти». У документах виявлено паролі та службову документацію. Міжнародна хакерська група Head Mare отримала доступ до внутрішніх серверів російської компанії «Галактика ЕАМ» та розмістила злиті дані у відкритий доступ.

Як повідомлялося, 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі.

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Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

У відповідь за злам «Київстару», угрупування кіберфахівців Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера «М9ком» й позносили його сервери.