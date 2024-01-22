Головна Світ Політика
search button user button menu button

Українські хакери зламали сайти підрядників російської «оборонки»

Христина Петренко
glavcom.ua
Українські хакери зламали сайти підрядників російської «оборонки»
Хакери підказали «правильні» цілі для московських ППОшників
Скріншот з сайту

Серед цілей хакери вказали Бєлгород, засновника ПВК «Вагнер» Євгєнія Прігожина і Кремль

Українські кіберфахівці зламали 14 сайтів компаній, що спеціалізувалися на доставці дерева та каміння для спорудження російських оборонних споруд, а також матеріалів для польових таборів для військових РФ.

Вебресурси були вражені 22 січня, коли у Росії відзначають День авіації протиповітряної оборони окупантів. Замість стартових сторінок відвідувачі сайтів побачили «правильні» цілі для московських ППОшників – Бєлгород, засновник ПВК «Вагнер» Євгєній Прігожин і Кремль.

Серед уражених сайтів – technolog.pro і lvlhouse.ru

Кількома днями раніше українські хакери викачали інформацію про пів тисячі об'єктів Міноборони РФ. Хакери угрупування Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, «зламали» російське держпідприємство, яке будує військові об’єкти по всій території Росії.

Як з'ясувалось згодом, ця українська кібератака паралізувала будівництво військових об’єктів Російської Федерації. Критично важливу інформацію про російські військові об’єкти, які вже завершені, перебувають на етапі будівництва/реконструкції або заплановані до зведення, передали для Сил безпеки та оборони України.

Нагадаємо, хакери угрупування Head Mare зламали сервісну систему, яка обслуговувала російські залізниці (РЖД) і «Роснефти». У документах виявлено паролі та службову документацію. Міжнародна хакерська група Head Mare отримала доступ до внутрішніх серверів російської компанії «Галактика ЕАМ» та розмістила злиті дані у відкритий доступ.

Як повідомлялося, 12 грудня вранці стався масштабний збій у роботі мобільного оператора «Київстар» – його причиною стала атака хакерів на ядро мережі. 

Відповідальність за атаку на мережу «Київстар» взяли на себе російські хакери з групи «Солнцепек». Як зазначається, команда хакерів проникла в мережу оператора і міцно закріпилася там. У ході атаки було знищено внутрішню мережеву інфраструктуру організації, яка забезпечує зв'язком не лише мільйони абонентів, а й ЗСУ.

У відповідь за злам «Київстару», угрупування кіберфахівців Blackjack, які, ймовірно, мають відношення до СБУ, зламали московського інтернет-провайдера «М9ком» й позносили його сервери.

Читайте також: Українські хакери зупинили роботу платіжних терміналів у РФ
Теги: Міноборони кібератака Міноборони РФ інтернет системи ППО

Читайте нас

google news img Читайте нас у Google News telegram social img Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Зараз треба не стільки критикувати законопроект про мобілізацію, а надавати свої конкретні пропозиції по нормах, які викликають зауваження
Закон про мобілізацію. Що має зробити влада
30 грудня, 2023, 14:45
Україна поєднює різні зразки озброєння для досягнення найбільшого результату
«Найпотужніша в Європі». Експерт розповів про стан української ППО
8 сiчня, 15:25
Умєров заявив, що на повну запрацював внутрішній аудит Міністерства оборони та оновлена генеральна інспекція Міноборони
Умєров анонсував нові кримінальні справи щодо схем у Міноборони
8 сiчня, 22:04
В кількох локаціях Одеси сталися займання
Атака на Україну, зустріч Зеленського та Дуди: головне за ніч
17 сiчня, 06:58
Організаторами акції зі встановлення танку виступають проукраїнські активісти із руху Stop Russian Aggression
Міноборони та Мінкульт Молдови дозволили встановити в Кишиневі знищений танк РФ
19 сiчня, 16:08
Підозрюваного бізнесмена Ігоря Гринкевича (крайній зліва) нема серед кінцевих бенефіціарів фірм, якими зайнялися правоохоронці. Там світяться його син Роман, донька Ольга і дружина Світлана
Гринкевичі. Династія, про яку говорить вся Україна Скандал
10 сiчня, 15:25
Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет та десяток «Кинджалів»: деталі атаки на Київ
Сили ППО збили понад 60 крилатих ракет та десяток «Кинджалів»: деталі атаки на Київ
2 сiчня, 10:56
США озброюватиме Фінляндію по-максимуму
США відправлять Abrams та винищувачі F-35 до кордону з Росією? Прогноз американських експертів
11 сiчня, 08:37
Умєров: «Посилення артилерійського потенціалу є однією з наших ключових потреб»
Ворог стріляє у 5-10 разів більше: Умєров розповів про «снарядний голод» у ЗСУ
18 сiчня, 20:25

Політика

Прем’єр Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України
Прем’єр Польщі призначить уповноваженого з питань відновлення України
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
Кремль оцінив заяви Трампа щодо припинення війни в Україні
«Відчуваємо холод війни на нашій шиї» – литовський міністр про можливість нападу Росії
«Відчуваємо холод війни на нашій шиї» – литовський міністр про можливість нападу Росії
Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією
Дуда повідомив, що врятує Європу від війни із Росією
Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента
Парламентська асамблея Ради Європи обрала нового президента
Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї
Мільйон артснарядів та балістичні ракети: Путін випрошує у Кім Чен Ина більше зброї

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
88K
Американський дипломат розкрив, чому Медвєдєв агресує на Україну
35K
В Україні різко подешевшав один із найпопулярніших продуктів
18K
«25 років – це вже дядько»: комбат закликав знизити мобілізаційний вік
13K
Заміський будинок арештованого бізнесмена Мазепи згорів (фото)
8316
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
7663
Підозрілі смерті на пляжах Туреччини: поліція знайшла шостий труп за тиждень

Новини

Чи є дефіцит електроенергії в Україні? Відповідь Міненерго
Сьогодні, 14:51
Бізнес закликав владу створити чіткі механізми мобілізації та бронювання працівників
Сьогодні, 14:48
ЗСУ розширюють плацдарм на одному з напрямків – Генштаб
Сьогодні, 07:10
Без опадів, місцями ожеледиця: прогноз погоди на 22 січня
Сьогодні, 06:10
22 січня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:00
Росія вивела у Чорне море два ракетоносії
Вчора, 21:40

Прес-релізи

У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
У столиці відбудеться терапевтична зустріч однодумців для Захисників та Захисниць
16 сiчня, 12:41
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2024, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Онлайн-медіа «Інформаційне агентство «Главком», ідентифікатор медіа – R40-01991. Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua