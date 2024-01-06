Румунія закупить для України ракети до систем Patriot та допоможе з кібербезпекою
Україна та Румунія уклали угоду про співпрацю в галузі оцифрування та кібербезпеки
Цей крок є частиною контракту Агентства НАТО з підтримки і постачання на спільну закупівлю до 1000 таких ракет для зенітно-ракетних комплексів для збройних сил Німеччини, Нідерландів, Румунії та Іспанії.
Міністр національної оборони Румунії Ангел Тилвар зазначив, що ця угода демонструє, що Альянс має відповідні і адаптовані рішення для ситуації з безпекою, з якою зіткнулася Східна Європа з початком російської агресії проти України. Тилвар додав, що для досягнення цілей своєї оборонної політики Румунія продовжить свої зусилля з придбання найсучаснішої військової техніки і боєприпасів.
Також відомо, що Україна та Румунія уклали угоду про співпрацю в галузі оцифрування та кібербезпеки.
Згідно з повідомленням міністерства досліджень та оцифрування (Румунії), в угоді закладено основи механізму, за яким Європейський Союз фінансуватиме проєкти з передачі технологій та знань Україні.
Основними напрямками угоди є посилення рівня кіберзахисту національних мереж та інфраструктур України та Румунії, а також розвиток хмарної інфраструктури для електронних державних послуг в обох країнах.
Раніше повідомлялося, що Україна та Румунія вирішили багаторічний спір, пов’язаний з облаштуванням глибоководного суднового ходу «Дунай – Чорне море».
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