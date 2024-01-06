Румунія закупить для України ракети до систем Patriot та допоможе з кібербезпекою

Румунія обіцяє продовжувати свої зусилля з придбання найсучаснішої військової техніки і боєприпасів

Україна та Румунія уклали угоду про співпрацю в галузі оцифрування та кібербезпеки

Міністерство національної оборони Румунії придбає 200 ракет для систем Patriot вартістю понад один мільярд євро, включно із запасними частинами і супутніми послугами. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на румунські ЗМІ.

Цей крок є частиною контракту Агентства НАТО з підтримки і постачання на спільну закупівлю до 1000 таких ракет для зенітно-ракетних комплексів для збройних сил Німеччини, Нідерландів, Румунії та Іспанії.

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Міністр національної оборони Румунії Ангел Тилвар зазначив, що ця угода демонструє, що Альянс має відповідні і адаптовані рішення для ситуації з безпекою, з якою зіткнулася Східна Європа з початком російської агресії проти України. Тилвар додав, що для досягнення цілей своєї оборонної політики Румунія продовжить свої зусилля з придбання найсучаснішої військової техніки і боєприпасів.

Також відомо, що Україна та Румунія уклали угоду про співпрацю в галузі оцифрування та кібербезпеки.

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Згідно з повідомленням міністерства досліджень та оцифрування (Румунії), в угоді закладено основи механізму, за яким Європейський Союз фінансуватиме проєкти з передачі технологій та знань Україні.

Основними напрямками угоди є посилення рівня кіберзахисту національних мереж та інфраструктур України та Румунії, а також розвиток хмарної інфраструктури для електронних державних послуг в обох країнах.

Раніше повідомлялося, що Україна та Румунія вирішили багаторічний спір, пов’язаний з облаштуванням глибоководного суднового ходу «Дунай – Чорне море».

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