Система «Шлях» працює у штатному режимі – «Укртрансбезпека»

25 січня у роботі системи «Шлях» стався збій

Держслужба України з безпеки на транспорті («Укртрансбезпека») повідомила, що інформаційна система «Шлях» працює у штатному режимі.

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Зазначимо, що учора, 25 січня, в роботі інформаційної системи «Шлях» стався технічний збій і доступ до системи 25 січня тимчасово був відсутній.

«До уваги міжнародних автомобільних перевізників та водіїв. Унаслідок технічного збою в роботі дата-центру тимчасово відсутній доступ до системи «Шлях» та офіційного сайту «Укртрансбезпека», – йшлось в заяві відомства.

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В «Укртрансбезпеці» повідомили, що їхній сайт також відновив свою роботу.

Проте, якщо зайти на сайт, з'являється повідомлення, що «щось пішло не так».

У коментарях свідчення розділились: одні повідомляють, що сайт не працює, а інші – що працює, але неможливо створити заявку.

Тож наразі сайт «Укртрансбезпеки» працює нестабільно.

Нагадаємо, учора також стався збій у роботу «Укрпошти». Крім того, «Нафтогаз» повідомив про масштабну кібератаку.