Російські хакери атакували користувачів України та Польщі за допомогою електронних листів

Росіяни надсилали документи, відкриття яких призводило до зараження комп’ютера шкідливими програмами

Хакери російської групи атакували користувачів України та Польщі за допомогою електронних листів. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

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Було виявлено факт розсилання протягом 15-25 грудня групою APT28 електронних листів з посиланнями на «документи», відвідування яких призводило до зараження комп’ютера шкідливими програмами.

Об’єктом атаки, окрім користувачів з України, стали організації з Польщі.

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«Зловмисний задум також передбачає вжиття заходів з розвитку кібератаки на всю інформаційно-комунікаційну систему організації. Таким чином, компрометація будь-якого комп’ютера може створити загрозу для всієї мережі», – йдеться у повідомленні.

У відомстві вчергове закликали користувачів використовувати надійні паролі, багатофакторну автентифікацію, не переходити за будь-якими підозрілими посиланнями, не користуватися зламаними програмами або російським софтом.

Зазначимо, хакери угрупування АРТ28 (також відоме як Pawn Storm, Fancy Bear, BlueDelta), яке низка дослідників пов’язує зі спецслужбами РФ, досить часто спрямовують свої зусилля проти України. Так, у вересні 2023 року здійснили кібератаку, яка була спрямована проти одного з об’єктів критичної енергетичної інфраструктури України. А в липні хакери намагалися викрасти дані українців для входу в поштові сервіси.

Нагадаємо, фахівці української ІТ-армії паралізували роботу російської автоматизованої системи управління підприємствами 1С-Рарус.