Головна Світ Соціум
search button user button menu button

Російські хакери атакували користувачів України та Польщі за допомогою електронних листів

Юлія Войцехівська
glavcom.ua
Російські хакери атакували користувачів України та Польщі за допомогою електронних листів
Атаку здійснили хакери угрупування АРТ28
фото з відкритих джерел

Росіяни надсилали документи, відкриття яких призводило до зараження комп’ютера шкідливими програмами

Хакери російської групи атакували користувачів України та Польщі за допомогою електронних листів. Про це повідомляє Державна служба спеціального зв'язку та захисту інформації України.

Було виявлено факт розсилання протягом 15-25 грудня групою APT28 електронних листів з посиланнями на «документи», відвідування яких призводило до зараження комп’ютера шкідливими програмами.

Об’єктом атаки, окрім користувачів з України, стали організації з Польщі.

«Зловмисний задум також передбачає вжиття заходів з розвитку кібератаки на всю інформаційно-комунікаційну систему організації. Таким чином, компрометація будь-якого комп’ютера може створити загрозу для всієї мережі», – йдеться у повідомленні.

У відомстві вчергове закликали користувачів використовувати надійні паролі, багатофакторну автентифікацію, не переходити за будь-якими підозрілими посиланнями, не користуватися зламаними програмами або російським софтом.

Зазначимо, хакери угрупування АРТ28 (також відоме як Pawn Storm, Fancy Bear, BlueDelta), яке низка дослідників пов’язує зі спецслужбами РФ, досить часто спрямовують свої зусилля проти України. Так, у вересні 2023 року здійснили кібератаку, яка була спрямована проти одного з об’єктів критичної енергетичної інфраструктури України. А в липні хакери намагалися викрасти дані українців для входу в поштові сервіси.

Нагадаємо, фахівці української ІТ-армії паралізували роботу російської автоматизованої системи управління підприємствами 1С-Рарус.

Теги: кібератака хакер державна служба

Читайте нас

Читайте нас у Google News Читайте нас у Telegram

Коментарі — 0

Авторизуйтесь , щоб додавати коментарі
Іде завантаження...
Показати більше коментарів

Читайте також

Хакери зламали телебачення у Криму та пустили в ефір звернення президента України Володимира Зеленського
Хакери зламали телебачення в Криму та нагадали про Путіна (фото, відео)
29 листопада, 22:06
Співвласник банку повідомив про масовану DDoS-атаку
Monobank заявив про масовану кібератаку
12 грудня, 13:49
Частина віртуальної ІТ-інфраструктури «Київстару» зруйнована
Гендиректор «Київстару» повідомив про наслідки кібератаки
12 грудня, 16:30
Блокування нацроумінгу відбулося задля уникнення перевантаження інших операторів
Відключення «Київстару». Нацполіція попереджає про шахраїв
13 грудня, 14:55
За словами Комарова, усі послуги «Київстару» працюють без будь-яких обмежень
«Київстар» повністю відновив свою роботу
20 грудня, 16:46
Атака на телекомунікаційний гігант збіглась у часі зі спробами держави викинути з компанії російських власників
Драма «Київстару». Хто залишиться «поза зоною» назавжди? Тема дня
12 грудня, 20:45
За словами абонентів «Київстару», у них уже показує мережу, але поки важко додзвонитися
Користувачі «Київстару» кажуть про часткове відновлення зв’язку
13 грудня, 17:59
Кіберволонтери «хакнули» російські компанії, які надають послуги окупантам
Кіберволонтери «хакнули» російські компанії, які надають послуги окупантам
6 грудня, 13:51
Російські хакери стежили за британськими чиновниками
ФСБ із 2015 року перехоплювала розмови британських чиновників
7 грудня, 15:15

Соціум

Російські хакери атакували користувачів України та Польщі за допомогою електронних листів
Російські хакери атакували користувачів України та Польщі за допомогою електронних листів
Росіяни поскаржилися на обстріл заводу в Брянській області
Росіяни поскаржилися на обстріл заводу в Брянській області
Литва провчила свого громадянина за використання символіки «вагнерівців»
Литва провчила свого громадянина за використання символіки «вагнерівців»
Головнокомандувач армії Нідерландів зробив неочікувану заяву щодо війни з РФ
Головнокомандувач армії Нідерландів зробив неочікувану заяву щодо війни з РФ
У ЄС вилучають дітей з сімей біженців: Лубінець назвав країни, де ситуація найгірша
У ЄС вилучають дітей з сімей біженців: Лубінець назвав країни, де ситуація найгірша
Польські перевізники пришвидшили рух вантажівок на одному з пунків пропуску
Польські перевізники пришвидшили рух вантажівок на одному з пунків пропуску

Найпопулярніше

За день За три дні За тиждень
99K
Слідом за «Новочеркаськом»: українські воїни знищили 810 бригаду флоту Росії (відео)
46K
Що має ще статися, аби ви полишили УПЦ МП?
17K
Ексгенерал Бундесверу пояснив, як ЗСУ знищили корабель «Новочеркаськ»
17K
Росія захопила позиції на Запоріжжі, які ЗСУ відбили під час контрнаступу – ISW
11K
Європейська країна готова взяти на роботу багато українців. Які вакансії пропонують
11K
На ділянці метро між станціями «Либідська» – «Деміївська» побудують новий тунель

Новини

29 грудня: яке сьогодні свято, традиції та заборони
Сьогодні, 00:10
Якою буде погода на Новий рік? Синоптикиня дала прогноз
Вчора, 17:55
«Укренерго» пояснило, чому виникає дефіцит електроенергії
Вчора, 17:49
За матеріалами ДБР в управління державі передано активів російських олігархів на понад 100 млрд грн
Вчора, 16:24
Допомога армії та цивільним. «Метінвест» оприлюднив звіт
Вчора, 14:28
ЗСУ розширюють плацдарм на Херсонщині – Генштаб
Вчора, 07:21

Прес-релізи

Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
Як спілкуватися з ветеранами: створено чат-бот для військових та їхніх родин
22 грудня, 09:23
Дата публікації новини:
Social ico fb Social ico twitter Social ico youtube Social ico mail Social ico rss

© 2009-2023, «Українські медійні системи». Всі права захищені

Власник: ТОВ «Хаб Главком»

Публікація всіх авторських матеріалів та відеороликів «Главкома» дозволена тільки за умови прямого лінка на сайт. Для інтернет-видань обов’язковим є розміщення прямого, відкритого для пошукових систем лінка у першому абзаці на конкретну новину, статтю чи відео.

Політика конфіденційності (Privacy Policy). Правила сайту

Партнери: depositphotos.ua