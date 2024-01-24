Знищили ворожу «Планету»: ГУР про атаку центру космічної гідрометеорології РФ

Проникнення в базу даних центру дозволило знищити 280 серверів

У Росії знищено базу даних далекосхідного науково-дослідного центру космічної гідрометеорології «Планета». Про це Головне управління розвідки Міністерства оборони України інформує у Facebook.

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Вказане російське державне підприємство федерального рівня займається прийомом та обробкою даних із супутників, а також забезпечує відповідною продукцією понад 50 державних суб’єктів: передусім Міністерство оборони, Генеральний штаб та служби МНС РФ.

Відомства РФ, які отримували дані Фото: ГУР

Атаку проти далекосхідної (найбільшої з трьох) філії НДЦ космічної гідрометеорології «Планета» здійснили кіберволонтери-патріоти з групи «BO Team», зауважили у ГУР і додали, що «наслідки – руйнівні».

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Проникнення в базу даних центру дозволило знищити 280 серверів, задіяних у загальній мережі. Обсяг знищеної інформації - близько 2 петабайт (200 млн Гбайт) даних.

Наслідки кібератаки Фото: ГУР

«Вартість втраченого Росією цифрового масиву може становити щонайменше 10 мільйонів доларів. Серед знищеного – метео- та супутникові дані, які в постійному режимі активно використовували міноборони і МНС РФ, «Роскосмос» та низка інших відомств держави-агресора, а також – напрацьовані роками унікальні дослідження», – наголосили розвідники.

Робота суперкомп’ютерів, якими обладнаний далекосхідний центр, паралізована та не підлягає відновленню в повному обсязі.

За даними ГУР, «один такий обчислювальний девайс разом із програмним забезпеченням коштує 350 тисяч доларів. В умовах жорстких санкцій проти Росії повторно отримати такий софт фактично неможливо».

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Разом зі сховищами даних, серверами та комп’ютерами внаслідок кібератаки паралізовано системи кондиціонування і зволоження повітря, а також регулювання екстреного електроживлення будівлі центру.

«Ще один бонус – повністю відрізана від мережі російська станція в Арктиці на острові «Більшовик», яка виконує важливі завдання у військовій сфері держави-агресора», -– підкреслили у розвідці.

Як додали в ГУР, «загалом десятки стратегічних компаній РФ, які працюють на «оборонку» і відіграють ключову роль у підтримці російських окупаційних військ, тривалий час залишатимуться без критично важливої інформації та сервісів».

Раніше у Росії виник масштабний збій у роботі великого інтернет-провайдера «Акадо-телеком». Як заявила пресслужба Головного управління розвідки Міністерства оборони України, збій стався «внаслідок успішних дій невідомих кіберволонтерів».

Нагадаємо, США ввели санкції проти російського хакера, причетного до атаки на компанію Medibank в Австралії.