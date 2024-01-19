СБУ попереджає про небезпечну розсилку нібито від її імені

Фейкові розсилки можуть використовуватися російськими спецслужбами для шпигунства та збору інформації

Служба безпеки України фіксує фішингові розсилки електронних листів нібито від її імені. Розсилка спрямована переважно на органи державної влади. На перший погляд ці листи здаються правдоподібними, однак насправді вони не мають жодного відношення до СБУ. Про це повідомляє пресцентр Служби безпеки

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Листи містять шкідливі файли і додатки, які при запуску завантажують на комп’ютер користувача шкідливе програмне забезпечення, щоб збирати конфіденційні дані.

«У разі отримання таких електронних листів не переходьте за посиланнями та не завантажуйте файли та програми. Якщо таке сталося – перевстановіть операційну систему вашого комп'ютера та повідомте про цей інцидент СБУ за телефоном: 0 800 501 482 та на електронну пошту: [email protected]», - закликає СБУ.

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Служба безпеки України зазначає, що подібні фейкові розсилки можуть використовуватися російськими спецслужбами для шпигунства та збору інформації.

Департамент кібербезпеки СБУ застерігає: не відкривайте файли від невідомих абонентів на електронній пошті, в месенджерах чи в смс.

До слова, «Главкому» стало відомо, що українські хакери зламали держпідприємство Російської Федерації та викрали документацію на 500 об’єктів російського міністерства оборони.