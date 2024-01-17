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Хакери атакували Швейцарію через візит Зеленського в Давос

Ростислав Вонс
glavcom.ua
Хакери атакували Швейцарію через візит Зеленського в Давос
Відповідальність за кібератаку взяло на себе хакерське угруповання NoName
фото з відкритих джерел

У результаті хакерської DDoS-атаки низка урядових сайтів були недоступними

Пов'язане з Росією хакерське угруповання NoName атакувало кілька урядових сайтів Швейцарії. Причиною назвали участь президента України Володимира Зеленського у Всесвітньому економічному форумі (ВЕФ) у Давосі. Про це повідомляє пресслужба уряду Швейцарії.

За інформацією відомства, в результаті DDoS-атаки було тимчасово перервано доступ до низки сайтів, у тому числі до сайтів Федеральної адміністрації. Портал уряду Швейцарії www.admin.ch продовжує працювати.

«Відповідальність за атаку знову взяло на себе хакерське угруповання NoName, яке раніше атакувало Федеральну адміністрацію в червні 2023 року. Проросійське угруповання назвало причиною DDoS-атаки участь президента України Зеленського в щорічній зустрічі ВЕФ у Давосі», – йдеться в повідомленні.

У відомстві додали, що подібні атаки хакерів очікувалися напередодні візиту лідерів низки країн на ВЕФ в Давос.

Нагадаємо, 16 січня президент Володимир Зеленський прибув на Всесвітній економічний форум у Давосі. Зокрема, Зеленський вже встиг виступити зі спеціальним зверненням. Під час промови Зеленський заявив, що російська агресія стосується не лише України. Можливі напрямки агресії РФ дедалі більше прояснюються.

Крім того, президент України розповів, скільки років російський диктатор Володимир Путін вкрав у світу.

Читайте також: Виступ Зеленського на Всесвітньому економічному форумі в Давосі: повний текст промови
Теги: Швейцарія форум в давосі Володимир Зеленський хакер кібератака

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