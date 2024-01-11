Хакери зламали сервісну систему компанії РФ, яка надавала послуги «Роснефти»

Міжнародна хакерська група Head Mare отримала доступ до внутрішніх серверів російської компанії «Галактика ЕАМ»

Хакери угрупування Head Mare зламали сервісну систему, яка обслуговувала російські залізниці (РЖД) і «Роснефти». У документах виявлено паролі та службову документацію. Про це повідомила хакерська група Head Mare на своїй сторінці в мережі X.

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Міжнародна хакерська група Head Mare отримала доступ до внутрішніх серверів російської компанії «Галактика ЕАМ» та розмістила злиті дані у відкритий доступ. Завантажити їх можна тут.

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Хакери зламали сервісну систему, яка обслуговувала російські залізниці (РЖД) і «РосНефть» фото: X/Head Mare

Зокрема, хакери знищили сотні терабайт даних, 390 віртуальних серверів і робочі станції компанії «Галактика ЕАМ».

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Зазначимо, корпорація «Галактика» – російський розробник платформи цифровізації для великих підприємств, холдингів та державних корпорацій та бізнес-додатків із планування та управління виробництвом і виробничими активами. Офіси та центри розробки «Галактики» знаходяться в Москві, Санкт-Петербурзі, Єкатеринбурзі, Мінську та Алмати. Партнерська мережа корпорації налічує понад 200 компаній, основні з яких: «Роснефть», «Транснефть», «Ростех», «Роскосмос», «РЖД», «Газпром», «ФСК ЕЭС», «Росатом», «Уралвагонзавод», «РЭА», «Высокоточные комплексы», «КБП», «Росэлектроника», «НПО Энергомаш», «Алмаз Антей».

Раніше хакери з допомогою СБУ зламали сайт Міністерства праці та соцзахисту РФ. Операцію здійснювало українське хакерське угрупування «Blackjack» спільно з кіберфахівцями СБУ.

Нагадаємо, військові хакери провели акцію до дня військ радіаційної та хімічної безпеки РФ і уразили сайти, які використаються російськими військовими.

Також українські хакери зламали базу даних найбільшого банку Росії.

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До слова, сайти виставки-форуму «Росія» зазнали масованої хакерської атаки з території України та західних країн.

Раніше Міжнародний комітет Червоного Хреста опублікував перші в історії правила війни для хакерів. Поштовхом до складання цих правил стала війна Росії проти України, під час якої багато хакерів зайнялися «бойовими діями» в інтернеті. Загальний зміст восьми правил полягає в тому, щоб не змішувати військові та цивільні цілі та не бити по останніх. Однак хакерські групи, з якими зв'язалася BBC, сказали, що виконувати ці правила, принаймні в повному обсязі, не зможуть і не хочуть.