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Нацбанк випустив пам'ятну монету, присвячену українському бронетранспортеру

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нацбанк випустив пам'ятну монету, присвячену українському бронетранспортеру
На аверсі монети зображено коня, змодельованого із броньованих пластин, а на реверсі – бронетранспортер під час ведення вогню з бойового модуля
фото: bank.gov.ua/НБУ

Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук

Національний банк України сьогодні, 27 листопада, ввів в обіг нову пам'ятну монету «Українська бавовна. БТР-4Е «Буцефал». Серія присвячена українській зброї та її творцям, повідомляє Нацбанк.

«БТР-4Е «Буцефал» – бойова броньована машина, що поєднує в собі високий рівень захисту, потужне озброєння та відмінну мобільність. Її історія розпочалась у 2003 році, коли українські конструктори поставили собі за мету створити бронетранспортер нового покоління», – йдеться у повідомленні.

На аверсі монети зображено стилізованого здибленого коня, змодельованого із броньованих пластин, що символізує вірність, нестримну волю та безстрашність перед ворогом. На реверсі – бронетранспортер під час ведення вогню з бойового модуля.

«Образ коня – своєрідна паралель з легендарним Буцефалом Олександра Македонського. Він символізує вірність, нестримну волю та безстрашність перед ворогом», – зазначає НБУ.

БТР-4 «Буцефал» – повнопривідний восьмиколісний бронетранспортер, розроблений в Україні Харківським конструкторським бюро машинобудування, виготовляється на заводі імені Малишева.

Він призначений для транспортування бійців механізованих підрозділів та вогневої підтримки в бою. БТР використовують для оснащення підрозділів, здатних вести бойові дії в різних умовах, зокрема в умовах застосування противником зброї масового ураження. БТР може бути базовою машиною для оснащення спеціальних підрозділів швидкого реагування і морської піхоти. БТР-4 може виконувати поставлені завдання цілодобово, в різних кліматичних умовах, на дорогах із різним покриттям і в умовах повного бездоріжжя.

Монета номіналом 5 грн виготовлена з нейзильберу тиражем до 75 тис. штук у сувенірному пакуванні. Дизайн монети створили художники Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Придбати пам'ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 11 грудня 2024 року, а також у банків-дистриб'юторів.

Нагадаємо,  Національний банк ввів в обіг нову пам'ятну монету, присвячену військам зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України. Вона продовжує серію «Збройні сили України» та присвячується українським воїнам-зв’язківцям, які щодня забезпечують комунікацію та управління військами, долають надскладні виклики і загрози, щоб захистити Україну в кібер- та інформаційному просторах.

До слова, Національний банк України 1 жовтня випустив памʼятну монету під назвою «Абсолютний» на честь українського боксера, чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика.

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Теги: монета військова техніка Національний банк НБУ

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