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Нацбанк випустив монету присвячену цифровізації України

Ростислав Вонс
glavcom.ua
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Нацбанк випустив монету присвячену цифровізації України
Дизайн монети створив художник Андрій Сагач
фото: bank.gov.ua/НБУ

На реверсі монети зображена схематична карта України, створена з цифр двійкового коду

Національний банк присвятив пам’ятну монету досягненням України у сфері цифрових технологій та інновацій. Назва нової монети – «Цифрова держава». Про це повідомляє пресслужба НБУ.

На аверсі пам’ятної монети «Цифрова держава» в центрі композиції розміщено малий герб України, оточений електронною мережею. Ця комбінація символізує Україну як єдину цифрову систему, монолітну та цілісну державу, яка за допомогою новітніх технологій об’єднала всі аспекти життя своїх громадян. У цій мережі можна побачити символічне об’єднання заходу, сходу, півдня та півночі під єдиним гербом, що додатково підкреслює технологічну єдність країни. 

На її реверсі зображена схематична карта України, створена з цифр двійкового коду. Цей код не є випадковим – у ньому зашифрована назва Ukraine (ліворуч вертикально), яку можна розшифрувати, простеживши шлях від кожної окремої літери до відповідної послідовності цифр. Унизу праворуч зазначено напис «цифрова держава», на який наведено стилізований курсор комп’ютерної «мишки». Композиція символізує основу цифрового світу, підкреслюючи важливість технологій для розвитку країни.

«У 2019 році наша команда почала реалізувати ідею президента – побудувати  цифрову державу, щоб послуги можна було отримувати онлайн і без чиновників. Ми розуміли, що цифровізація кардинально змінить країну. За п’ять років Україна перетворилася на державу, де держпослуги можна отримати в кілька кліків, без папірців та бюрократії. Навіть в умовах повномасштабної війни ми продовжили запускати послуги та проєкти, які спрощують життя людей. Зараз Дією вже користується понад 21 млн українців. У застосунку доступні більш ніж 30 сервісів, ще понад 125 – на порталі. А українські govtech-рішення вже активно вивчають в інших країнах», – зазначив міністр цифрової трансформації Михайло Федоров

Дизайн монети створив художник Андрій Сагач. Пам’ятна монета «Цифрова держава» введена в обіг 13 грудня 2024 року. Вона має номінал 10 грн, виготовлена у формі квадрата зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті – 31,1 г. Гурт монети – гладкий. Тираж – до 7,5 тис. штук.

Придбати пам’ятну монету можна буде в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ з 9 січня 2025 року, а також у банків-дистриб’юторів

Нагадаємо, Національний банк України 27 листопада ввів в обіг нову пам'ятну монету «Українська бавовна. БТР-4Е «Буцефал». Серія присвячена українській зброї та її творцям.

Раніше Національний банк ввів в обіг нову пам'ятну монету, присвячену військам зв’язку та кібербезпеки Збройних сил України. Вона продовжує серію «Збройні сили України» та присвячується українським воїнам-зв’язківцям, які щодня забезпечують комунікацію та управління військами, долають надскладні виклики і загрози, щоб захистити Україну в кібер- та інформаційному просторах.

До слова, Національний банк України 1 жовтня випустив памʼятну монету під назвою «Абсолютний» на честь українського боксера, чемпіона світу в надважкій вазі Олександра Усика.

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Теги: монета Національний банк НБУ Михайло Федоров Міністерство цифрової трансформації України

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