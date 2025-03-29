Колекція стародавніх монет вартістю $100 млн піде з молотка

Колекцію рідкісних монет, заховану від нацистів, виставлять на аукціон

Колекцію майже 15 тис. стародавніх золотих і срібних монет продадуть на аукціоні Numismatica Ars Classica (NAC). Лот оцінюється у $100 млн. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Монети належали жителю Європи, ім'я якого не розкривається, він збирав їх із 1930-х років. Колекціонер закопав їх у своєму саду під час Другої світової війни. Клад пролежав під землею понад 50 років.

Більшість монет чоловік помістив у коробки для сигар, а потім запакував їх у алюмінієві футляри. Колекціонер назвав місцезнаходження скарбу лише своїй дружині, а після приходу нацистів до Європи помер від інсульту.

Дружина власника монет вирішила розкопати їх лише у середині 1990-х. Пізніше вона звернулася до NAC для інвентаризації та оцінки. За словами директора аукціонного будинку Артуро Руссо, на внесення колекції до каталогів пішло більше року.

У колекції опинилися експонати від британських соверенів, які можна продати менш ніж за 1 000 фунтів стерлінгів за штуку, до золотої монети у 100 дукатів Священної Римської імперії вартістю $1,4 млн.

Загальна ціна колекції є найвищою за всю історію продажу подібних лотів. NAC збирається виставляти їх на 15 аукціонах поетапно протягом чотирьох років. Перші торги відбудуться 20 травня.

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