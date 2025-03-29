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Колекція стародавніх монет вартістю $100 млн піде з молотка

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Чоловік перед смертю розповів дружині, де сховав цінний скарб
фото із відкритих джерел

Колекцію рідкісних монет, заховану від нацистів, виставлять на аукціон

Колекцію майже 15 тис. стародавніх золотих і срібних монет продадуть на аукціоні Numismatica Ars Classica (NAC). Лот оцінюється у $100 млн. Про це пише «Главком» із посиланням на Financial Times.

Монети належали жителю Європи, ім'я якого не розкривається, він збирав їх із 1930-х років. Колекціонер закопав їх у своєму саду під час Другої світової війни. Клад пролежав під землею понад 50 років.

Більшість монет чоловік помістив у коробки для сигар, а потім запакував їх у алюмінієві футляри. Колекціонер назвав місцезнаходження скарбу лише своїй дружині, а після приходу нацистів до Європи помер від інсульту.

Дружина власника монет вирішила розкопати їх лише у середині 1990-х. Пізніше вона звернулася до NAC для інвентаризації та оцінки. За словами директора аукціонного будинку Артуро Руссо, на внесення колекції до каталогів пішло більше року.

У колекції опинилися експонати від британських соверенів, які можна продати менш ніж за 1 000 фунтів стерлінгів за штуку, до золотої монети у 100 дукатів Священної Римської імперії вартістю $1,4 млн. 

Загальна ціна колекції є найвищою за всю історію продажу подібних лотів. NAC збирається виставляти їх на 15 аукціонах поетапно протягом чотирьох років. Перші торги відбудуться 20 травня.

Нагадаємо, Національний банк України відкарбував нову пам’ятну монету під назвою «Тримаймо стрій!».

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Теги: монета аукціон

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