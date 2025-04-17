Нацбанк випустив пам’ятну монету у формі писанки

На реверсі монети зображено традиційну писанку Одеської області, відому як «Сорокопуть»

Національний банк України випустив в обіг нову пам'ятну монету «Великодня радість. Писанка», яка має форму традиційної української писанки. Про це повідомляє «Главком» з посиланням на НБУ.

«Саме українська писанка вирізняється з-поміж інших – витончена, багата на орнаменти та за змістом, вона втілює в собі глибоку традицію й багатовікову майстерність писанкарства. У 2024 році це українське декоративне мистецтво офіційно включено до Репрезентативного списку нематеріальної культурної спадщини людства ЮНЕСКО», – підкреслили в НБУ.

Монета «Великодня радість. Писанка» фото: НБУ

Пам'ятна монета «Великодня радість. Писанка» виготовлена зі срібла 999 проби, маса дорогоцінного металу в чистоті становить 31,1 г. Монета оздоблена емаллю та локальною позолотою. Її номінал – 10 грн. Тираж монети – до 15 тис. штук.

На реверсі монети зображено традиційну писанку Одеської області, відому як «Сорокопуть» або «Козачі левади». Писанка оздоблена складними орнаментами, кожен з яких має глибокий зміст.

На аверсі монети в центрі композиції розміщено стилізоване дерево життя у формі дуба, яке всіяне 12 писанками із зображеннями давніх символів наших пращурів.

Придбати монету можна буде згодом в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ, а також у банків-дистриб'юторів, перелік яких розміщено на сайті НБУ.

Нагадаємо, Національний банк ухвалив рішення залишити облікову ставку на рівні 15,5% з 18 квітня 2025 року. Як зазначається, рішення про збереження облікової ставки сприятиме підтриманню стійкості валютного ринку, збереженню контролю над інфляційними очікуваннями та поступовому сповільненню інфляції до цілі 5%.