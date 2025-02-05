Нацбанк випустив срібну монету, присвячену Дню закоханих (фото)

Тираж монети налічує до 15 тис. штук

Напередодні Дня святого Валентина Національний банк випустив пам'ятну монету «Сила кохання». Про це повідомляє НБУ.

Монета виготовлена зі срібла 925 проби та має номінал 10 гривень.

«На аверсі монети зображено троянду, стилізовану у вигляді серця (локальна позолота), у графічне полотно якої вписано слово «кохання» різними мовами світу. Це підкреслює універсальність та безмежність кохання, яке не знає кордонів та мовних бар’єрів. На реверсі в центрі – золоте серце, від якого рівномірно розходяться вібрації щирого та всеосяжного кохання», – йдеться у повідомленні.

Зазначається, що дизайн монети створила група київських художників – Володимир Таран, Олександр Харук, Сергій Харук.

Як придбати монету?

Придбати пам’ятну монету «Сила кохання» можна з 12 лютого 2025 року в інтернет-магазині нумізматичної продукції НБУ. Тираж монети – до 15 000 штук.

Нагадаємо, Національний банк почав продавати пам'ятну монету 5 грн – по 257 грн за штуку. Вона була введена в обіг 26 липня 2024 року та присвячена медпрацівникам України.

Також нещодавно Національний банк України ввів в обіг нову пам'ятну монету «Українська бавовна. БТР-4Е «Буцефал». Серія присвячена українській зброї та її творцям.