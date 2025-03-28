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Біля Мертвого моря знайдено 2200-річну піраміду, наповнену монетами та зброєю

Ірина Озтурк
glavcom.ua
Ірина Озтурк
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Під час розкопок піраміди біля Мертвого моря волонтери знайшли фрагменти папірусу, із грецьким шрифтом
фото: livescience.com

Призначення загадкової пірамідальної споруди в Іудейській пустелі невідоме, але там знаходять там багато добре збережених артефактів

Археологи виявили загадкову споруду у вигляді піраміди в Іудейській пустелі неподалік узбережжя Мертвого моря. Вона містить безліч стародавніх предметів, що прекрасно збереглися, вік яких перевищує 2 тис. років. Про це пише «Главком» із посиланням на Live Science.

Незвичайна конструкція складена з оброблених кам'яних блоків, кожен із яких важить десятки кілограмів. Її точне призначення поки що залишається невідомим. Вчені припускають, що вона могла служити історичною пам'яткою, гробницею або сторожовою вежею на стародавньому торговому шляху. 

Усередині піраміди археологи знайшли фрагменти папірусу з написами давньогрецькою мовою, бронзові монети, посудини, залишки дерев'яних меблів, намисто, зброю, тканини та насіння. Дослідники впевнені, що це ще не всі багатства, які приховує це місце, тому розкопки вирішили продовжити.

Незважаючи на минулі тисячоліття, всі артефакти збереглися у чудовому стані. Ймовірно, цьому сприяли низька вологість та сухий клімат пустелі, які запобігли появі плісняви ​​та звели до мінімуму деформацію органічних матеріалів, таких як дерево.

Передбачається, що споруда була побудована приблизно 2 200 років тому, в епоху династії Птолемеїв та держави Селевкідів. Після смерті Олександра Македонського в 323 до нашої ери його полководці розділили величезну імперію. Птолемей встановив контроль над Єгиптом і прилеглими територіями, включаючи Ізраїль, тоді як Селевк правив північною частиною Близького Сходу. До 200 року до нашої ери останній захопив територію Ізраїлю.

Нагадаємо, команда єгипетських та американських археологів виявила в місці розташування стародавнього міста Абідос на лівому березі Нілу в Єгипті гробницю невідомого фараона, вік якої приблизно становить 3 600 років. 

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Теги: Ізраїль розкопки вчені археологія

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