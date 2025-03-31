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Монета Стародавнього Риму пішла з молотка на аукціоні у Британії: ціна вражає

Наталія Порощук
glavcom.ua
Наталія Порощук
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Монета Стародавнього Риму пішла з молотка на аукціоні у Британії: ціна вражає
Монета вважається єдиною подібною, яку було знайдено на Британських островах
фото: Fieldings Auctioneers

Монета датована 69 роком нашої ери

На аукціоні Fieldings Auctioneers у Великій Британії продали рідкісну монету часів Стародавнього Риму продали за £4 700 ($5, 9 тис.). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

76-річний Рон Волтерс із Кінгсвінфорда (Англія) знайшов цей артефакт минулого року поблизу Дадлі, що у графстві Західний Мідленд, використовуючи металошукач.

Монета Стародавнього Риму пішла з молотка на аукціоні у Британії: ціна вражає фото 1
фото: Black Country History Hunter

Монета, датована 69 роком нашої ери, є унікальною знахідкою для Британських островів. На ній зображений імператор Вітеллій, який правив лише вісім місяців у період громадянської війни, відомої як «Рік чотирьох імператорів».

Монету придбав колекціонер із Шотландії. Зауважимо, що подібний артефакт, знайдений раніше, був проданий у Швейцарії минулого року за близько £50 тис.

До слова, колекцію майже 15 тис. стародавніх золотих і срібних монет продадуть на аукціоні Numismatica Ars Classica (NAC). Лот оцінюється у $100 млн.

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Теги: Велика Британія монета аукціон

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