Монета Стародавнього Риму пішла з молотка на аукціоні у Британії: ціна вражає

Монета вважається єдиною подібною, яку було знайдено на Британських островах

Монета датована 69 роком нашої ери

На аукціоні Fieldings Auctioneers у Великій Британії продали рідкісну монету часів Стародавнього Риму продали за £4 700 ($5, 9 тис.). Про це повідомляє «Главком» із посиланням на BBC.

76-річний Рон Волтерс із Кінгсвінфорда (Англія) знайшов цей артефакт минулого року поблизу Дадлі, що у графстві Західний Мідленд, використовуючи металошукач.

фото: Black Country History Hunter

Монета, датована 69 роком нашої ери, є унікальною знахідкою для Британських островів. На ній зображений імператор Вітеллій, який правив лише вісім місяців у період громадянської війни, відомої як «Рік чотирьох імператорів».

Монету придбав колекціонер із Шотландії. Зауважимо, що подібний артефакт, знайдений раніше, був проданий у Швейцарії минулого року за близько £50 тис.

До слова, колекцію майже 15 тис. стародавніх золотих і срібних монет продадуть на аукціоні Numismatica Ars Classica (NAC). Лот оцінюється у $100 млн.