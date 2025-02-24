Нацбанк випустив пам'ятну монету, присвячену річниці вторгнення РФ

На реверсі монети зображені воїни, які впевнено йдуть у наступ

Нова монета присвячена незламності українських військових

Національний банк України відкарбував нову пам’ятну монету під назвою «Тримаймо стрій!». Про це повідомляє «Главком» з посиланням на пресслужбу НБУ.

Монета присвячена незламності українських військових, які боронять Батьківщину на всіх найгарячіших ділянках фронту.

На аверсі зображено українських захисників, які поєднали руки в колективному рукостисканні в колі єдності. На задньому тлі схематично зображено лінії оборони та напрямки бойових дій, що візуально нагадують тризуб.

На реверсі монети зображені воїни, які впевнено йдуть у наступ. У верхній частині монети півколом розміщено напис «Тримаймо стрій», а також стилізовані зображення військової техніки. За спинами воїнів – надійний тил, представлений силуетами цивільних людей різних професій, які щоденно працюють, допомагають і донатять заради спільної перемоги.

Монета має номінал 5 грн та виготовлена з нейзильберу. Тираж – до 50 тис. штук у сувенірному пакованні. Художником дизайну став Андрій Сагач, скульпторами – Володимир Атаманчук, Анатолій Демяненко.

Нагадаємо, 24 лютого 2025 року – третя річниця повномасштабного вторгнення Росії в Україну. Цей день назавжди закарбувався в пам’яті українців як найстрашніший ранок, коли життя поділилося на «до» і «після». Близько 04:00 ранку вибухи розірвали тишу міст, ракети вдарили по аеропортах, військових частинах і мирних кварталах.

Як відомо, лідери деяких європейських країн та Канади прибули до Києва на третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

Також у третю річницю повномасштабного вторгнення Росії в Україну, до Києва прибули президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн та президент Євроради Антоніу Кошта.

До слова, Сили оборони України повернули понад 50% території, окупованої росіянами після 24 лютого 2022 року, а також провели низку ефективних оборонних та наступальних операцій.