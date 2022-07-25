За п'ять місяців війни зазнали руйнувань 183 релігійні споруди

Серед християнських святинь 22 належать протестантським спільнотам,

За п'ять місяців повномасштабного вторгнення окупанти завдали руйнувань щонайменше 183 релігійним спорудам в Україні. Про це повідомляє пресслужба Міністерства культури та інформаційної політики, передає «Укрінформ».

За інформацією видання серед християнських святинь 22 належать протестантським спільнотам, 19 – Православній церкві України, три – Римо-католицькій церкві та дві – Українській греко-католицькій церкві. А 73% (127 об’єктів) із 173 ушкоджених християнських споруд, що були повністю або частково зруйновані внаслідок нападу Росії, належать Українській православній церкві.

«З 24 лютого до 23 липня 2022 року щонайменше 183 релігійні споруди у щонайменше 14 областях України були вщент зруйновані або зазнали руйнувань різного ступеню внаслідок збройного нападу російської федерації: церкви, мечеті, синагоги, освітні та адміністративні будівлі релігійних спільнот України. 5 із 183 ушкоджених внаслідок атаки РФ споруд мусульманські, 5 іудейські, решта 173 християнські», – йдеться у повідомленні.

Нагадаємо, від початку війни в Україні пошкоджено майже 900 об’єктів закладів охорони здоров’я, 127 лікарень повністю зруйновано. Про це повідомив міністр охорони здоров’я Віктор Ляшко.

За попередніми оцінками, для відновлення медзакладів, які були зруйновані чи пошкоджені внаслідок бойових дій, потрібно 32 млрд грн.

Як повідомлялося, під час бойових дій доступ до медичних закладів в деяких регіонах України може бути обмеженим. У Міністерстві охорони здоров’я опублікували список Telegram-каналів та чат-ботів, де можна безкоштовно отримати лікарську консультацію або інформацію про надання допомоги у регіоні.