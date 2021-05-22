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    Шмигаль анонсував спрощення розмитнення авто

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    Шмигаль доручив Міністерству фінансів та Мінцифри опрацювати й подати остаточні пропозиції до проєкту розмитнення - Шмигаль анонсував спрощення розмитнення авто

    Шмигаль доручив Міністерству фінансів та Мінцифри опрацювати й подати остаточні пропозиції до проєкту розмитнення

    Розмитнити авто можна буде через додаток «Дія»

    Влада планує найближчим часом спростити процедуру митного оформлення транспортних засобів, надавши можливість розмитнювати через портал та застосунок «Дія».

    Про це глава уряду написав у своєму Telegram.

    Прем’єр провів нараду з «Офісом простих рішень і результатів», Міністерством цифрової трансформації і Міністерством фінансів.

    «Проєкт, який має полегшити процедуру розмитнення автомобілів, отримав мою повну підтримку. Згідно з пропозиціями, розмитнити авто можна буде просто за допомогою смартфона – через портал та застосунок Дія», – зазначив прем’єр.

    На його переконання, усунення бюрократичних перепон, мінімізація людського фактора й викорінення корупції стануть поштовхом до реформи митниці.

    Водночас підкреслив Шмигаль, розмитнення має бути справедливим для кожного. «Доручив Міністерству фінансів та Мінцифри опрацювати й подати остаточні пропозиції до зазначеного проєкту», – написав глава уряду.

    Нагадаємо, 12 травня, президент України Володимир Зеленський підписав закон про пільгове розмитнення автомобілів з європейськими номерами та зміни до Митного кодексу України.

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    Теги: закон автомобіль Володимир Зеленський президент влада Денис Шмигаль
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    Шмигаль анонсував спрощення розмитнення авто