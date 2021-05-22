Президент Франції під український тост відсвяткував відкриття ресторанів після карантину (відео)
Макрон завітав до одного із закладів у Парижі, де його пригостили коктейлем
Президент Франції Еммануель Макрон на святкуванні з нагоди відкриття терас кафе і ресторанів після тривалого карантину підняв келих під тост української мовою.
Відео з події опублікувало посольство Україні у Франції на своїй сторінці у Facebook.
Макрон завітав до одного із закладів у Парижі, де його пригостили коктейлем. Він підняв келих зі словами «à ta santé!», що довільно можна перекласти як «Будьмо», а дослівно як тост «За здоров’я!».
В цю мить хтось із натовпу вигукнув українською «Будьмо!», на що Макрон відреагував посмішкою і піднявши бокал сказав – «За Україну».
У Франції цього тижня почався другий етап скасування коронавірусних обмежень, включаючи відновлення робіт терас в кафе та послаблення комендантської години.
Повертатися додому французам тепер можна до 21:00, а не до 18:00, як це було раніше. Утім, триватиме комендантська година до 06:00.
Нагадаємо, популярне туристичне місце Ейфелева вежа у Парижі відновить свою роботу 16 липня. Її закривали на карантин у межах заходів боротьби з поширенням Covid-19. Кількість відвідувачів обмежать до 10 тисяч на день, що вдвічі менше, ніж до пандемії.