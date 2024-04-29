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Загроза наступу з Білорусі: прикордонники пояснили накопичення російських військ

Мар’яна Мигаль
glavcom.ua
Загроза наступу з Білорусі: прикордонники пояснили накопичення російських військ
Загрози нового наступу з території Білорусі немає, може бути відволікаючий маневр – Держприкордонслужба
фото з відкритих джерел

Андрій Демченко: «Може бути відволікаючий маневр, щоб ми біля кордону тримали необхідну кількість сил»

Російські загарбники не мають недостатньо сил, щоб здійснити повномасштабне вторгнення з кордону, яке б дало їй можливість досягнути якоїсь стратегічної цілі. Про це заявив речник Державної прикордонної служби України Андрій Демченко в інтерв’ю «Укрінформ».

«Може бути відволікаючий маневр, щоб ми біля кордону тримали необхідну кількість сил і не перекидали наші сили на лінію фронту, де ведуться повномасштабні бойові дії», – сказав він.

За його словами, на кордоні з Росією ситуація напружена: щоденно обстрілюються прикордонні області, туди постійно заходять ворожі диверсійно-розвідувальні групи.

«Так, з початку 2023 року почали заходити ворожі ДРГ на Чернігівщину, потім їх кількість збільшилась по Сумській області. На кінець минулого року, значна активність спостерігалась і на Харківщині. На даний момент найбільша активність - на Сумщині», – розповів Демченко.

Речник повідомив, що кілька днів тому наша прикордонна група зафіксувала спробу заходу ворожої ДРГ у кількості понад 10 осіб.

«Вони намагались замінувати прикордонні шляхи, напевне, з метою підриву Сил оборони або місцевих мешканців. Цю групу було викрито, зав’язався стрілецький бій. Під тиском ворог відійшов за лінію кордону. На щастя, з наших хлопців у цьому бою ніхто не загинув», – розповів Демченко.

Раніше головне управління розвідки прокоментувало чутки про наступ росіян з півночі. Представник розвідки Андрій Юсов наголосив на цілеспрямованому поширенні Росією чуток про можливий наступ у Сумській та Чернігівській областях. Він зазначив, що такі дезінформаційні кампанії вже проводилися окупаційними військами раніше, зокрема, щодо потенційної ескалації з боку Білорусі. Цього разу акцент також робиться на північ.

Теги: Білорусь кордон Держприкордонслужба

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