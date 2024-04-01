Стало відомо, хто випускав партнера Порошенка за кордон під час війни

Колишній топпосадовець залишав у 2022 році межі України за розпорядженням тодішнього начальника Херсонської ОВА

Бізнес-партнер експрезидента Петра Порошенка і перший заступник секретаря Ради нацбезпеки і оборони у період його правління Олег Гладковський після початку повномасштабної війни вільно виїжджав за межі України. У цьому йому допомагало розпорядження про дозвіл на виїзд за межі України від 30 травня 2022 року, видане тодішнім начальником Херсонської обласної військової адміністрації Геннадієм Лагутою, пише «Главком».

У документі за підписом Лагути (помер у вересні 2023 року від отруєння ліками – «Главком») було вказано лише одне прізвище – Олег Гладковський. Дозвіл діяв до 30 червня, також ексначальник ОВА розпорядився внести відомості про виїзд Гладковського до системи «Шлях».

«З метою перевезення через державний кордон України медичних вантажів, вантажів гуманітарної допомоги автомобільними транспортними засобами для потреб Збройних Сил України та потреб гуманітарних штабів Херсонської області», – так офіційно звучала підстава для виїзду з України колишнього топпосадовця.

За 12 днів до відставки Лагута видав Олегу Гладковському новий дозвіл на виїзд із України – цього разу до 31 липня 2022 року.

«Якраз звільнили Геннадія Лагуту (9 липня 2022 року – «Главком»), і з Офісу президента поступив дзвінок: «Чого у вас Свинарчук катається?», – розповів «Главкому» співрозмовник у Херсонській обласній військовій адміністрації.

Після того, як підняли розпорядження ексначальника ОВА, з’ясувалося, що Гладковський виїжджав за межі України через систему «Шлях».

Нагадаємо, Олега Гладковського затримували в жовтні 2019 року за спробу покинути Україну. Його підозрюють в тому, що він на посаді в РНБО лобіював оборонний контракт для своєї компанії «Богдан Моторс». Вищий антикорупційний суд заарештував його з можливістю виходу під заставу. Як повідомлялось, через кілька днів сім'я внесла заставу за Олега Гладковського у розмірі 10 мільйонів 623 тисячі 130 гривень. Після цього він вийшов із СІЗО.

У лютому і березні 2019 року вийшла серія резонансних журналістських розслідувань про причетність Гладковського до різних корупційних схем в оборонній сфері. Він відразу був звільнений з РНБО, були проведені обшуки, слідство анонсувало допити на поліграфах. Ближче до виборів президента прокотилися акції протесту з вимогою кримінальної відповідальності для Гладковського.

Варто зазначити, що справжнє прізвіще Гладковського - Свинарчук, але у 2014 році він змінив його на прізвище матері – Гладковський